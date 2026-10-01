EN VIVO I Franco Colapinto vuelve a la acción con las prácticas del GP de Bahrein en Malasia

El piloto argentino afrontará desde este viernes una nueva fecha de la Fórmula 1 con Alpine. La competencia se disputará en el histórico circuito de Sepang y tendrá actividad durante toda la madrugada argentina.

Hoy 08:30

Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine este fin de semana para disputar una nueva fecha de la Fórmula 1, apenas unos días después de su abandono en el Gran Premio de Azerbaiyán.

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La actividad comenzará este viernes 2 de octubre en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, escenario de una fecha particular que oficialmente llevará el nombre de Gran Premio de Bahrein en Malasia.

La competencia de Bahrein estaba prevista originalmente para disputarse en Sakhir, pero fue trasladada a Sepang. De esta manera, la Fórmula 1 volverá al circuito malasio después de su última presentación allí en 2017.

Para Colapinto será la posibilidad de dejar atrás un complicado fin de semana en Bakú, donde protagonizó una colisión que terminó con su abandono. Además, el argentino deberá cumplir una penalización de cinco posiciones en la grilla de largada durante esta fecha.

A qué hora corre Colapinto este viernes

La primera aparición de Colapinto en Sepang será este viernes, cuando se dispute la Práctica Libre 1 desde la 1.30 de la madrugada de Argentina.

Más tarde, desde las 5, llegará la Práctica Libre 2, completando la primera jornada de actividad.

El cronograma continuará el sábado con la última sesión de entrenamientos y la clasificación, mientras que la carrera principal será el domingo.

Horarios del GP de Bahrein en Malasia

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1.30

Práctica Libre 2: 5.00

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1.30

Clasificación: 5.00

Domingo 4 de octubre

Carrera: 4.00

Todos los horarios corresponden a Argentina.

Dónde ver a Colapinto en vivo

Toda la actividad del Gran Premio de Bahrein en Malasia podrá seguirse en vivo en Argentina a través de Fox Sports por TIC - (Tele Imagen Codificada).

La carrera tendrá lugar el domingo desde las 4 de la madrugada, por lo que los fanáticos argentinos deberán volver a madrugar para acompañar al piloto de Alpine.

El regreso de la Fórmula 1 a Sepang

El Circuito Internacional de Sepang cuenta con una extensión de 5,543 kilómetros y la carrera estará pactada a 56 vueltas, para completar poco más de 310 kilómetros.

El trazado, inaugurado en 1999, vuelve a recibir a la máxima categoría después de nueve años. Entre los pilotos de la actual parrilla que ya ganaron allí aparecen Max Verstappen, Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

Así, Colapinto afrontará desde este viernes un nuevo desafío en la Fórmula 1, con el objetivo de recuperarse del abandono sufrido en Azerbaiyán y completar un fin de semana sólido en uno de los circuitos históricos del campeonato.