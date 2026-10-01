Bichos se expresó en una causa judicial por siete cachorras secuestradas en la Ruta 34

La Asociación Protectora de Animales rechazó las acusaciones de “robo” y aseguró que recibió formalmente a los animales luego de un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional. El caso está bajo investigación de la Unidad Fiscal Banda por una denuncia de presunto maltrato animal.

Hoy 17:49

La Asociación Protectora de Animales Bichos se pronunció sobre la situación de siete cachorras de raza que fueron secuestradas el pasado 24 de septiembre durante un procedimiento de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34.

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Según explicó la organización, los animales eran trasladados sin documentación suficiente para acreditar su procedencia, situación sanitaria, destino y titularidad y, además, se encontraban en condiciones de hacinamiento.

Tras la intervención de Gendarmería, las cachorras fueron entregadas formalmente a Bichos para su resguardo, según consta en el acta correspondiente, indicó la asociación.

La causa quedó bajo investigación judicial

Posteriormente, la situación derivó en una denuncia por presunto maltrato animal, en el marco de la Ley 14.346. Las cachorras fueron sometidas a una evaluación veterinaria y el informe profesional fue incorporado al expediente.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Banda, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el traslado, la procedencia de los animales y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.

Desde Bichos remarcaron que la asociación no realizó ningún secuestro ni retiró a los animales por decisión propia, sino que los recibió a partir de una entrega formal efectuada en el marco del procedimiento de Gendarmería.

En ese sentido, señalaron que quienes consideren tener derechos sobre las cachorras deberán presentarse ante las autoridades intervinientes y aportar la documentación que permita acreditar su titularidad y procedencia.

Bichos denunció hostigamiento

La asociación también manifestó haber sido víctima de hostigamiento a raíz de las publicaciones relacionadas con el caso y sostuvo que la información difundida se encuentra vinculada con una actuación documentada que actualmente está judicializada.

Desde la organización señalaron que aguardarán el avance de la investigación y la resolución de la Justicia, mientras continúan con el resguardo de las cachorras.

Bichos reafirmó además su postura de defensa y protección de los animales, independientemente de que sean mestizos o de raza.

Mientras tanto, la causa continúa abierta y serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer qué ocurrió y si existen responsabilidades que deban determinarse.