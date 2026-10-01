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Ximena Sáenz llega a la Feria del Libro para unir cocina y literatura

La reconocida cocinera y autora será protagonista de una charla este jueves en el Fórum, donde recorrerá su universo creativo a través de historias, sabores e inspiraciones. La actividad será con entrada libre y gratuita.

Hoy 17:57

En el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, la cocinera y autora Ximena Sáenz participará este jueves 1 de octubre de una charla que propone explorar el vínculo entre la cocina y la literatura.

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La actividad se desarrollará a las 19.30, en la Sala 1 “Bernardo Canal Feijóo” del Fórum Centro de Convenciones, con entrada libre y gratuita.

Bajo la propuesta “Un recorrido por su universo donde la cocina y la literatura se encuentran para compartir historias, sabores e inspiraciones”, Sáenz acercará al público parte de su mirada sobre la gastronomía y la escritura.

La charla también estará vinculada con sus notas culinarias y con su faceta como autora, a partir de la cual propone compartir experiencias, historias y conocimientos relacionados con el mundo de la cocina.

Sáenz es la disertante de este encuentro, que forma parte de la amplia agenda de actividades de la Feria del Libro, que se desarrolla hasta el domingo 4 de octubre bajo el lema “Santiago lee con vos”.

La propuesta invita así a descubrir un punto de encuentro entre dos mundos: la cocina como espacio de sabores y experiencias, y la literatura como forma de contar, compartir e inspirar.

TEMAS Literatura Cultura Gastronomía Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero
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