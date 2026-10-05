Estudiantes se recuperó con una goleada ante Gimnasia de Mendoza en La Plata

El Pincha se quedó con el triunfo por 3 a 0 ante el Lobo mendocino por la fecha 11 del Torneo Clausura.

05/10/2026

Estudiantes volvió al triunfo y lo hizo con una goleada. El conjunto platense derrotó 3-0 a Gimnasia de Mendoza en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 11 del Torneo Clausura, y dejó atrás una seguidilla de tres derrotas consecutivas.

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El Pincha venía golpeado por la caída ante Rosario Central en la Supercopa Internacional y por la eliminación de la Copa Argentina frente a Platense, por lo que necesitaba una reacción para recuperar confianza.

El partido se mantuvo cerrado durante buena parte del desarrollo y parecía encaminado a terminar sin goles. Sin embargo, Estudiantes encontró la diferencia en el tramo final y terminó resolviendo la historia con una ráfaga contundente.

Edwuin Cetré, de penal, abrió el marcador y luego apareció Fabricio Pérez, quien convirtió por duplicado para sentenciar el 3-0 definitivo.

Piovi, la preocupación del Pincha

No todas fueron buenas noticias para el equipo de Alexander Medina. Ezequiel Piovi debió abandonar el campo por una lesión, a apenas diez días del partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

La evolución del mediocampista será seguida de cerca en los próximos días, teniendo en cuenta la proximidad de uno de los compromisos más importantes de la temporada.

Marcos Rojo estuvo presente

Otro de los focos de la jornada estuvo en las tribunas. Marcos Rojo, quien ya rescindió su contrato con Racing y realizó la revisión médica para incorporarse a Estudiantes, presenció el encuentro desde uno de los sectores del estadio.

En la vereda de enfrente, Gimnasia de Mendoza profundizó su mal momento. El conjunto mendocino, que había sido una de las revelaciones del torneo, acumula cuatro partidos sin ganar y comenzó a comprometer sus chances de clasificación a los playoffs.