Menos ultraprocesados: una guía práctica para comer mejor sin gastar más

En Argentina, el consumo de alimentos ultraprocesados ha aumentado un 30% en la última década, lo que plantea desafíos para la salud pública. Este artículo ofrece estrategias prácticas para reducir su ingesta sin incrementar los gastos familiares.

05/10/2026

En Argentina, el consumo de alimentos ultraprocesados ha crecido significativamente, alcanzando un 30% en la última década según datos del Ministerio de Salud. Estos productos, que suelen estar llenos de azúcares, grasas y aditivos, representan un riesgo para la salud y están asociados con enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad.

Para combatir este problema, es fundamental adoptar estrategias que permitan reducir la ingesta de ultraprocesados sin que esto afecte el bolsillo. Una de las primeras acciones es priorizar la compra de alimentos frescos y de temporada, que suelen ser más económicos y nutritivos.

Otra opción es planificar las comidas con anticipación. Al elaborar un menú semanal, se pueden evitar compras impulsivas y reducir el consumo de productos procesados. Además, esto ayuda a utilizar los ingredientes de manera eficiente, minimizando el desperdicio de alimentos.

También se puede optar por cocinar en casa en vez de comprar comida preparada. Preparar las comidas desde cero no solo es más saludable, sino que también es más económico. Invertir tiempo en la cocina puede disminuir la dependencia de alimentos ultraprocesados.

Además, es recomendable leer las etiquetas de los productos antes de comprarlos. Al hacerlo, se puede identificar cuántos ultraprocesados se están adquiriendo y tomar decisiones informadas. Optar por productos con ingredientes más simples y menos aditivos puede tener un impacto positivo en la salud.

Finalmente, es importante fomentar el consumo de alimentos locales y de producción sostenible. Al apoyar a los productores locales, no solo se obtiene comida más fresca, sino que también se contribuye a la economía local y se reduce la huella de carbono asociada al transporte de alimentos.