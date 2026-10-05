Se entregan los Premios Francisco en el Teatro del Pueblo

La 10ª edición de los reconocimientos tendrá su acto central desde las 19, en el Parque Oeste. Serán distinguidas seis personas e instituciones por su trayectoria en la educación, la solidaridad, la evangelización y el acompañamiento social.

05/10/2026

Este lunes se realizará el acto central de la 10ª edición de los Premios Francisco, una iniciativa que reconoce a personas e instituciones por su trayectoria y compromiso con distintos ámbitos de la comunidad.

La ceremonia comenzará a las 19 en el Teatro del Pueblo del Parque Oeste, en la ciudad Capital, y se desarrollará en el marco del Jubileo Franciscano por los 800 años de la Pascua de San Francisco de Asís.

La jornada comenzó durante la mañana con la Caminata Jubilar por la Paz, que partió a las 8.30 desde la Plazoleta San Francisco Solano y culminó en el Parque del Encuentro. La propuesta incluyó una oración ecuménica por la paz y la integración comunitaria, además de un festival artístico.

Durante el acto de esta tarde se concretará la entrega de los seis Premios Francisco y se presentará la obra teatral “Por siempre Francisco”.

Quiénes recibirán los reconocimientos

En esta edición serán distinguidos la licenciada Josefina Moratore, directora de Educación de los Jardines Municipales de la ciudad Capital; la Hermana Carolina del Cerro S.C., de la Orden de las Clarisas; la ONG Sonrisas y Acciones Solidarias; Fundación Sí; la Hermana Valle Esgoifo, de la Orden Franciscana Seglar; y la Madre Nora Huertas, de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad.

Los reconocimientos destacan diferentes trayectorias vinculadas con la primera infancia, la educación, el acompañamiento a pacientes oncológicos, la formación profesional, la evangelización y el trabajo comunitario.

De esta manera, los Premios Francisco tendrán su décima edición como parte de las actividades del Jubileo Franciscano, poniendo en valor el compromiso de quienes desarrollan distintas acciones en beneficio de la comunidad.