Lourdes Sánchez reveló el tenso momento en que decidió separarse del Chato Prada

La bailarina contó cómo fue la conversación en la que le comunicó al productor que quería terminar la relación después de 16 años juntos. También habló de la crisis que atravesaban desde hacía tiempo y del impacto de la ruptura en su familia.

05/10/2026

Lourdes Sánchez volvió a referirse a su separación de Pablo “Chato” Prada y reveló detalles del momento en el que decidió ponerle punto final a una relación de 16 años.

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En diálogo con la periodista Fernanda Iglesias, la bailarina recordó la conversación en la que le comunicó su decisión al productor y aseguró: “Le dije que me quería separar y me sacó el celular, y no voy a dar más detalles”.

Sánchez sostuvo además que Prada no quería terminar la relación y que quedó afectado por la ruptura. “Está dolido porque él no quería separarse, superdespechado pero lo entiendo”, expresó.

La artista también se refirió a las conversaciones que mantenía con Francisco Liotta Hernández, el rugbier de 27 años con quien fue vinculada públicamente, y aclaró que no había nada grave en esos intercambios.

Una crisis que llevaba años

Durante la charla, Lourdes explicó que la relación con el Chato Prada venía atravesando dificultades desde hacía tiempo y que habían intentado recomponer el vínculo.

“Nos separamos ya hace un tiempito. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida de mentiras”, sostuvo. También reconoció que hacía años intentaban sostener la pareja y que le había resultado difícil tomar la decisión debido a la extensa historia que compartían.

Según relató, el amor de pareja se había terminado tiempo atrás, aunque el temor a cerrar una etapa de tantos años la había llevado a postergar la separación.

La situación también involucra al hijo de 10 años que tienen en común, motivo por el cual Sánchez aseguró que pretende atravesar esta nueva etapa sin enfrentamientos.

“Él es el papá de mi hijo y quiero que esto pase lo más tranquilo posible”, señaló, al tiempo que manifestó su deseo de que ambos puedan continuar con sus vidas.

Finalmente, Lourdes cuestionó las críticas que recibió en redes sociales tras conocerse su acercamiento al rugbier y pidió evitar juzgar situaciones privadas sin conocer qué ocurre dentro de una pareja.

“También tenemos derecho a elegir, cambiar, cerrar etapas y a buscar nuestra felicidad sin ser señaladas por eso”, reflexionó.