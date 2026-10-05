Flávio Bolsonaro le respondió a Milei tras el triunfo electoral: “Muy pronto nuestras naciones estarán más cerca”

El candidato del Partido Liberal agradeció al Presidente argentino por su respaldo tras la primera vuelta de las elecciones de Brasil y anticipó una mayor cercanía entre ambos países de cara al balotaje.

05/10/2026

Flávio Bolsonaro respondió al mensaje de Javier Milei, quien lo felicitó por haber realizado “una histórica elección ante el comunista de Lula” en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

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A través de su cuenta en la red social X, el candidato del Partido Liberal agradeció al mandatario argentino y destacó el vínculo entre ambos dirigentes. “¡Gracias, mi amigo Javier Milei! ¡Muy pronto nuestras naciones estarán más cerca! ¡Dios al mando!”, expresó.

El mensaje también fue acompañado por Eduardo Bolsonaro, quien valoró el respaldo de Milei y planteó la posibilidad de una nueva etapa para la región. “El camino hacia la prosperidad comienza en casa. América Latina tiene ante sí la oportunidad histórica de superar el modelo socialista empobrecedor”, sostuvo.

Además, Eduardo Bolsonaro afirmó que ambos países podrían avanzar en una mayor cooperación y señaló: “Tengo la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera ERA DE ORO para nuestra región”, con eje en la lucha contra el narcoterrorismo, el respeto por la soberanía y una economía de mercado.

La respuesta de Flávio Bolsonaro se produjo luego de que Milei celebrara su desempeño electoral y volviera a marcar sus diferencias con Luiz Inácio Lula da Silva. Con los resultados de la primera vuelta, Brasil se encamina ahora a un balotaje, en el que quedará definida la Presidencia.

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La relación entre Milei y los Bolsonaro se consolidó en los últimos meses a partir de sus coincidencias políticas e ideológicas. En julio, el Presidente argentino viajó a San Pablo para participar de la convención del Partido Liberal en la que se oficializó la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Durante la campaña, el candidato brasileño incorporó gestos y conceptos asociados al Gobierno argentino, como la utilización de una tijera gigante para simbolizar el recorte del gasto público. Incluso, este domingo, al votar en Río de Janeiro, repitió ante la prensa la frase habitual de Milei: “¡Viva la libertad, carajo!”.