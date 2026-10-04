Central Córdoba se tuvo que conformar con un empate ante Deportivo Riestra

El Ferroviario reaccionó a tiempo y terminó igualando 1-1 en su visita al Malevo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

05/10/2026

Central Córdoba sumó un punto este lunes al empatar 1-1 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, por la undécima fecha del Torneo Clausura. El Ferroviario comenzó abajo en el marcador, pero logró reaccionar antes del cierre del primer tiempo y terminó rescatando una igualdad como visitante.

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El conjunto santiagueño volvió a quedarse sin conseguir una victoria y acumula siete partidos consecutivos sin ganar.

Riestra se puso en ventaja prácticamente desde el vestuario. A los 3 minutos, una falta en la puerta del área le permitió a Milton Céliz ejecutar un tiro libre perfecto, con un remate que se metió directamente en el ángulo de Alan Aguerre para establecer el 1-0.

Central Córdoba tuvo que esperar para reaccionar y recién a los 27 minutos generó su primera situación clara. Lucas González probó desde afuera del área y su remate pasó cerca del palo defendido por Ignacio Arce.

Michael Santos apareció para el empate

El Ferroviario encontró la igualdad a los 38 minutos después de una buena combinación ofensiva.

Leonardo Sequeira recibió y metió un pase en profundidad para González, quien llegó hasta el fondo y envió un centro atrás. Allí apareció Michael Santos, que definió de primera y al primer palo para vencer a Arce y establecer el 1-1.

El empate le permitió al equipo de Sebastián Domínguez llegar al descanso con otro panorama después de un comienzo complicado.

En el complemento, Central Córdoba volvió a avisar rápidamente. A los tres minutos, Sequeira ejecutó un tiro libre que obligó a Arce a intervenir para evitar el segundo gol visitante.

Riestra respondió con un remate cruzado de González que fue controlado por Aguerre y que además terminó encontrando la ayuda del palo.

El partido perdió intensidad con el correr de los minutos y ninguno de los dos logró volver a desnivelar el marcador. Así, Riestra y Central Córdoba repartieron puntos en Villa Soldati.

Con este resultado, el Ferroviario llegó a 9 puntos y permanece en el penúltimo lugar de la Zona A, mientras que Riestra alcanzó las 11 unidades y quedó undécimo.

Lo que viene para Central Córdoba

El equipo santiagueño tendrá ahora una nueva oportunidad para reencontrarse con el triunfo en condición de local.

Por la fecha 12 del Torneo Clausura, Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata el próximo sábado 10 de octubre, en un encuentro clave para intentar comenzar a salir de la parte baja de la tabla.