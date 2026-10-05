La UCSE capacitará a guías de turismo de Las Termas para profesionalizar la atención a visitantes

La universidad y la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo acordaron poner en marcha un curso de 210 horas destinado principalmente a guías locales idóneos. La formación comenzará en octubre y combinará clases virtuales y presenciales.

05/10/2026

La Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) y la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo formalizaron una alianza para fortalecer la capacitación de los guías de turismo que desarrollan sus actividades en la ciudad termal.

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El convenio de cooperación fue firmado el pasado 22 de septiembre y prevé la implementación del curso “Técnicas de guiado y coordinación de grupos”, elaborado por la Licenciatura en Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCSE a partir de una solicitud de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de Las Termas.

La propuesta estará dirigida principalmente a personas que actualmente se desempeñan como guías locales en condición de idóneos, con el objetivo de brindarles herramientas para profesionalizar su tarea y mejorar la calidad de la atención que reciben los visitantes.

El trayecto formativo tendrá una duración total de 210 horas cátedra, distribuidas en siete módulos, y combinará encuentros virtuales sincrónicos y asincrónicos con actividades presenciales. El inicio de la capacitación está previsto para octubre.

Entre los contenidos que se abordarán se encuentran el rol del guía turístico, técnicas de comunicación efectiva, diseño de circuitos turísticos y construcción de marca personal.

Desde la carrera de Turismo destacaron la importancia del guía como nexo entre los visitantes y el patrimonio cultural del destino, además de su responsabilidad en aspectos vinculados con la seguridad y la coordinación de los grupos.

Por ese motivo, la capacitación incorporará una metodología participativa con dinámicas colaborativas, simulaciones y juegos de rol, orientadas a trasladar los conocimientos a situaciones concretas de la actividad turística.

La iniciativa busca contribuir a la profesionalización de los servicios turísticos de Las Termas de Río Hondo y fortalecer la formación de quienes trabajan en uno de los principales destinos turísticos de Santiago del Estero.