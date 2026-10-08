Honda Racing llega a Termas de Río Hondo para vivir un fin de semana a pura velocidad

La competencia se desarrollará del 9 al 11 de octubre, con actividades de prensa, clasificación y carrera. Cuatro concesionarias oficiales Honda de Santiago del Estero acompañarán al equipo durante el evento.

Hoy 08:35

El Circuito Termas de Río Hondo será escenario este fin de semana de una nueva fecha del Campeonato Argentino de Superbike, que contará con la participación del equipo Honda Racing en una de las plazas destacadas del motociclismo nacional.

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La actividad comenzará el viernes 9 de octubre con una conferencia de prensa, continuará el sábado 10 con la jornada de clasificación y tendrá su momento principal el domingo 11, cuando se dispute la carrera.

En esta oportunidad, cuatro concesionarias oficiales Honda de Santiago del Estero estarán presentes para acompañar al equipo Honda Racing y compartir con sus clientes y seguidores las distintas actividades previstas durante el fin de semana.

La presencia del equipo en Termas de Río Hondo representa una nueva oportunidad para que los fanáticos del motociclismo puedan acercarse a la experiencia de la marca y disfrutar de una competencia marcada por la velocidad y la adrenalina.

Cronograma de actividades

El evento contará con tres jornadas de actividades:

Viernes 9 de octubre: conferencia de prensa a las 19.30 en el Golf Club, ubicado en avenida Núñez del Prado s/n (Yamba).

conferencia de prensa a las 19.30 en el Golf Club, ubicado en avenida Núñez del Prado s/n (Yamba). Sábado 10 de octubre: jornada de clasificación, de 9 a 17 horas.

jornada de clasificación, de 9 a 17 horas. Domingo 11 de octubre: carrera, de 9 a 17 horas.

De esta manera, Honda Racing y las concesionarias oficiales de la provincia acompañarán una nueva fecha del Campeonato Argentino de Superbike, en un fin de semana que convocará a la comunidad Honda y a los seguidores del motociclismo en Termas de Río Hondo.