Wanda Nara reveló cómo fue grabar escenas íntimas con Agustín Bernasconi en su debut como actriz

La mediática contó que tuvo que superar la vergüenza durante el rodaje de ¿Querés ser mi hijo?. También habló de los ensayos en su casa, la química con su compañero y el momento en que se emocionó al verse caracterizada como su personaje.

Hoy 17:01

Wanda Nara dio sus primeros pasos en la actuación con ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny en la que comparte protagonismo con Agustín Bernasconi. Durante una entrevista en el programa Agarrate Catalina, de La Once Diez, ambos contaron detalles de la filmación y, en especial, cómo fue trabajar en las escenas íntimas.

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La conductora Catalina Dlugi les preguntó por la preparación para esas secuencias, que incluyó el acompañamiento de una coach de intimidad y encuentros previos, tanto individuales como en conjunto. Nara reconoció que la experiencia era completamente nueva para ella y que al principio le generaba mucha incomodidad. “Para mí era todo nuevo, todo me daba vergüenza. Él estaba más habituado”, admitió.

Bernasconi también explicó que esas escenas requieren una preparación particular, más allá de lo que se ve en pantalla. “Parece una boludez, pero no. Hay que estar ahí desnudándose y una cosa y la otra”, señaló sobre el desafío de filmar momentos íntimos frente a un equipo de trabajo.

Nara contó que durante esas tomas se redujo la cantidad de personas presentes en el set y que el rodaje estuvo integrado mayormente por mujeres. Además, explicó que ella y su compañero acordaron cuidarse mutuamente para atravesar las escenas con mayor comodidad.

La preparación había comenzado mucho antes de llegar al lugar de filmación. Según relató la mediática, Bernasconi fue a su casa con el guion estudiado y la intención de ensayar, mientras ella acababa de regresar de unas vacaciones en Japón y todavía no había aprendido sus líneas. “Tocó el timbre en mi casa con su librito: ‘Venimos a ensayar’. Yo dije: ‘Uh’”, recordó entre risas.

Durante esa etapa, el director Pablo Ini acompañó al elenco en los ensayos y también durante el rodaje en Uruguay. Nara destacó que el proceso implicó recibir correcciones constantes y recordó especialmente una escena que practicó a solas con él. Al terminar, notó que el director estaba emocionado y tomó ese gesto como una señal de que había logrado transmitir lo que buscaba.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la química entre Nara y Bernasconi, una de las claves para que la historia de amor resultara creíble. La mediática confesó que antes de comenzar tenía dudas sobre cómo funcionaría la pareja en pantalla. “Me preguntaba si iba a pasar con Agus. Porque te puede pasar o no”, explicó.

Sin embargo, la relación profesional entre ambos terminó convirtiéndose en uno de los aspectos que más la sorprendieron. Bernasconi destacó el compañerismo que se generó desde el principio y sostuvo que todo el equipo trabajó con el mismo objetivo. Nara, por su parte, aseguró que la credibilidad de la pareja era una de sus principales preocupaciones.

La actriz también compartió una experiencia personal vinculada con el vestuario de Lucía, su personaje. Al verse por primera vez frente al espejo con la ropa elegida para la película, rompió en llanto porque la imagen le recordó una etapa de su vida en la que sentía que debía adaptarse a las expectativas de otra persona.

“Me recordó algún momento de mi vida en que estaba más acartonada, conformando quizás a alguna pareja que le gustaba eso y no mi estilo”, relató. En la película, la transformación de Lucía también se refleja en su apariencia: a medida que avanza la historia, el personaje incorpora con mayor fuerza el estampado de leopardo y adopta una imagen que representa una mayor libertad personal.

Al hacer un balance de su primera experiencia cinematográfica, Wanda Nara aseguró que asumió el desafío con compromiso y que disfrutó del proceso. “Lo tomé con mucha seriedad y lo disfruté. Hoy me falta el hecho de estar grabando una película”, concluyó.