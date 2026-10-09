La preocupación de Arruabarrena por la lesión de Leandro Paredes: “Supongo que está descartado...”

El entrenador de Boca analizó el empate 2-2 frente a Instituto en Córdoba y se refirió a la salida del volante.

Hoy 23:50

El empate 2-2 ante Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes dejó una preocupación mucho mayor que el resultado para Boca. Leandro Paredes terminó lesionado y su presencia en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama quedó seriamente comprometida.

El capitán ingresó en el comienzo del segundo tiempo en lugar de Milton Delgado, pero apenas pudo disputar 16 minutos. A los 25 minutos del complemento sintió una molestia en el isquiotibial derecho, se tocó la zona y pidió el cambio. Mientras dejaba el campo de juego, se lo escuchó decir: “Me tiró”.

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Después del partido, Rodolfo Arruabarrena se refirió a la situación y mostró su preocupación por la cercanía del duelo copero. “Lamentablemente, Leandro se lesionó. Se tendría que hacer los estudios, pero yo creo que, por las caras tras haber salido, supongo que para el martes está descartado”, afirmó el entrenador.

La lesión aparece en el peor momento para Boca, que este martes 13 de octubre recibirá a Vasco da Gama desde las 21.30 en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Arruabarrena confía en los reemplazantes de Paredes

A pesar del impacto que tendría la ausencia del capitán, el entrenador aseguró que cuenta con alternativas para cubrir su lugar en el mediocampo.

“Tenemos reemplazante para Paredes. Obviamente, él es nuestro capitán y se sabe lo que genera tanto dentro como fuera del grupo. Alarcón y Delgado han jugado bien, yo creo que podemos armar un buen mediocampo. El martes habrá que demostrarlo en la cancha”, sostuvo.

La situación de Paredes será seguida de cerca durante las próximas horas y los estudios determinarán el grado de la lesión y el tiempo de recuperación.

El análisis del empate ante Instituto

Sobre el partido disputado en Córdoba, Arruabarrena destacó la intensidad del encuentro y consideró que Boca tuvo buenos momentos, aunque reconoció dificultades para defender las acciones de pelota parada.

“Creo que fue un partido serio, entretenido, la gente vio un buen partido. Hubo momentos para ellos y también para nosotros. Nos complicaron con la pelota parada”, explicó.

El entrenador también se refirió a una de las jugadas polémicas del encuentro: “Me dijeron que hubo una falta clara, pero entiendo que los árbitros se pueden equivocar”.

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Ahora, el Xeneize deberá dejar rápidamente atrás el empate y concentrarse en la serie ante Vasco. “Ahora llegaremos al hotel a descansar, volver a Buenos Aires y pensaremos en el famoso martes. Esperamos hacer unos buenos 90 minutos en nuestra cancha”, concluyó Arruabarrena.

La ida de la semifinal se jugará este martes a las 21.30 en La Bombonera, mientras que la revancha será el martes 20 de octubre, también a las 21.30, en el estadio Maracaná.