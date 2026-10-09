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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2026 | 19º
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EN VIVO I Central Córdoba recibe a Estudiantes con la urgencia de volver al triunfo en el Torneo Clausura

El Ferroviario acumula siete partidos sin ganar y buscará recuperarse ante el Pincha, que necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Transmite El Clásico por Radio Panorama.

Hoy 17:53
Central Córdoba Estudiantes

Central Córdoba y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado 10 de octubre, desde las 17, en Santiago del Estero, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto ferroviario intentará cortar una extensa racha sin victorias y reencontrarse con los tres puntos frente a un rival que también llega necesitado de sumar para mantenerse en la pelea por los playoffs. Transmite El Clásico por Radio Panorama.

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TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol Club Estudiantes de La Plata
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