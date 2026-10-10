Detuvieron a un hombre acusado de sustraer un estéreo de una camioneta

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Táctica Motorizada. El sospechoso fue localizado tras un recorrido preventivo y quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía de turno.

Hoy 15:29

Un hombre de 32 años fue aprehendido este sábado en la ciudad de Termas de Río Hondo, luego de ser señalado como presunto autor de la sustracción de un estéreo del interior de una camioneta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (U.T.M.), con intervención de la Comisaría Comunitaria Nº 50.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho salió a la luz al mediodía, cuando los uniformados realizaban recorridos preventivos por inmediaciones de avenida Néstor Kirchner y Maipú. En ese lugar fueron abordados por una mujer de 48 años, quien manifestó que durante la semana anterior había dejado estacionada su camioneta Citroën Berlingo, de color gris, sobre calle Maipú, entre Jujuy y Rondeau.

Te recomendamos: Ebrios entraron a una casa al lado de la Comisaría 57 y fueron detenidos

Según relató la damnificada, el rodado permaneció estacionado durante aproximadamente diez minutos, en una franja horaria comprendida entre las 21 y las 23. Al regresar, encontró el interior revuelto y advirtió el faltante de un estéreo marca Sonic, de color negro y con luces azules.

La mujer agregó que un familiar le había proporcionado registros fílmicos en los que se observaría a un hombre ingresar al vehículo y sustraer un elemento. A partir de esas imágenes, manifestó haber reconocido al presunto autor, a quien identificó como Lucas Gabriel Medina, conocido con el alias de “Negro”.

Además, indicó que ese mismo sábado había observado al hombre en inmediaciones de las calles Simón Bolívar y Laprida, aportando a los efectivos las características de su vestimenta: un buzo gris con rayas negras y un pantalón azul.

Intentó escapar al advertir la presencia policial

Tras escuchar el relato, los efectivos invitaron a la mujer a radicar la correspondiente denuncia penal y realizaron un recorrido preventivo por la zona señalada. Durante la búsqueda, observaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por la damnificada.

Al advertir la presencia policial, el sujeto habría emprendido una veloz huida a pie y saltado la tapia de un terreno baldío. Sin embargo, los uniformados lograron darle alcance e identificarlo como Lucas Gabriel Medina, de 32 años, domiciliado en el barrio Urquiza de esta ciudad.

Durante el procedimiento, varias personas comenzaron a salir de viviendas cercanas y, según el informe policial, adoptaron una actitud hostil hacia los efectivos. Ante esa situación, se solicitó la colaboración de la unidad móvil U-1198 para trasladar preventivamente al hombre a la dependencia policial y evitar que se produjeran incidentes.

Antes del ingreso a la comisaría, Medina fue sometido a un examen médico, durante el cual recibió asistencia de la doctora Susana Provera.

Sufrió una lesión durante un intento de fuga

Una vez en la Comisaría Comunitaria Nº 50, el hombre se habría tornado agresivo con el personal policial e intentado escapar nuevamente a pie, logrando evadir momentáneamente la custodia.

En esas circunstancias, cayó sobre la cinta asfáltica mientras se encontraba esposado y sufrió una herida cortante a la altura de la ceja del ojo izquierdo.

Ante la lesión, fue trasladado nuevamente al centro de salud, donde recibió asistencia de la doctora Provera, quien le realizó un punto de sutura y extendió un nuevo certificado médico.

Posteriormente, Medina fue llevado otra vez a la Comisaría Comunitaria Nº 50, donde quedó bajo la custodia policial.

Finalmente, el personal policial realizó la consulta correspondiente con el fiscal de turno, doctor Emanuel Sabater, quien dispuso que el hombre quedara en calidad de aprehendido, en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.