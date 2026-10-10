Perrita Negrita lucha por su vida tras brutal maltrato en Salta

Negrita, la perrita rescatada tras un brutal ataque en Salta, se encuentra en estado grave, luchando por su vida tras sufrir lesiones irreversibles en los ojos.

Hoy 16:14

El caso de Negrita, la perrita que ha conmocionado a la comunidad de Salta, ha revelado detalles alarmantes sobre el maltrato animal en la región. Rescatada luego de ser agredida por su dueño en calle Moldes al 300, su situación de salud es crítica, lo que ha llevado a Ana Laura, la proteccionista a cargo, a hacer un llamado urgente para crear conciencia sobre la violencia hacia los animales.

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Según la información proporcionada por Ana Laura, la perrita sufrió un ataque brutal, recibiendo cuatro golpes de martillo en la cabeza, así como un hundimiento de cráneo y lesiones severas en sus ojos, que podrían resultar en su ceguera permanente. Este grave maltrato ocurrió el pasado jueves, cuando el dueño de Negrita la sacó de su hogar y comenzó a ahorcarla en plena calle.

Los jóvenes que presenciaron el ataque no dudaron en alertar a la Policía, quienes constataron que Negrita aún estaba viva al llegar al lugar. Ana Laura explicó que, tras ser rescatada, la perrita fue trasladada de urgencia a una clínica veterinaria, donde los especialistas pudieron evaluar la magnitud de sus lesiones. La protección animal ha cobrado relevancia a raíz de este caso, lo que ha llevado a la comunidad a manifestarse en contra del maltrato.

Durante las primeras horas en la veterinaria, Negrita llegó en estado de shock y en condiciones críticas, aunque las últimas noticias indican que ha mostrado algunas respuestas positivas a los tratamientos. Aunque su pronóstico sigue siendo reservado, se ha observado una leve disminución de la inflamación de sus ojos y una respuesta urinaria favorable.

La situación de Negrita ha generado una ola de apoyo en la comunidad, con muchas personas dispuestas a adoptar a la perrita si logra salir adelante. Sin embargo, el estado de salud del animal sigue siendo delicado, y Ana Laura enfatiza la necesidad de que se tomen medidas para garantizar su recuperación.

Además, la agresión ha suscitado inquietudes sobre otros animales que podrían haber estado bajo el cuidado del acusado. La intervención de vecinos y proteccionistas permitió el rescate de un gatito que se encontraba en una situación de riesgo, aunque no se ha podido determinar si otros animales también sufrieron maltrato.

En paralelo, la denuncia penal contra el agresor está en curso y se están considerando acciones legales adicionales. Ana Laura ha señalado que la legislación actual sobre maltrato animal es insuficiente y ha pedido reformas que incluyan especialización judicial en estos casos. La comunidad sigue atenta a la evolución de Negrita y al desarrollo de las acciones judiciales correspondientes.