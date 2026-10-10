La Joaqui confesó que se siente “descartable” en la música y Mario Pergolini la sorprendió con un consejo

La cantante habló sobre sus inseguridades y el temor a perder su lugar frente a los cambios de la industria. Durante la entrevista, el conductor le recordó el apoyo de su público y le pidió que no permita que las críticas definan su valor.

Hoy 17:02

La Joaqui sorprendió al hablar abiertamente de sus inseguridades y del miedo a quedar relegada en la industria musical. Durante una charla con Mario Pergolini y Agustín Rada, la artista reconoció que suele sentirse “descartable” y que, en ocasiones, traslada esa sensación a sus vínculos personales.

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La conversación comenzó cuando Pergolini le preguntó cómo imaginaba los próximos cambios en la escena musical y si creía que podría adaptarse a las nuevas tendencias. La cantante respondió que esperaba seguir siendo parte de ese proceso y comparó la dinámica de la industria con una historia de alguien que intenta recuperar una relación cuando ya es demasiado tarde.

A partir de esa reflexión, el conductor quiso saber si le daba miedo perder su lugar. “Obvio. Yo me siento todos los días de mi vida descartable”, confesó La Joaqui, cuyo nombre real es Joaquina. Luego explicó que esa inseguridad también aparece en su vida cotidiana y que, cuando siente que algo no sale bien profesionalmente, llega a preguntarle a su entorno si todavía la quieren.

La artista incluso contó que puede interpretar un lanzamiento con malos resultados como una señal de rechazo personal. Según relató, sus allegados intentan tranquilizarla y explicarle que una canción no tenga el rendimiento esperado no significa que haya dejado de ser querida.

“Es normal sentirte descartable. Es normal en la música”, sostuvo la cantante al describir cómo vive la presión de la industria. Sin embargo, Pergolini cuestionó esa idea y le recordó que cuenta con un público numeroso que acompaña su carrera.

“La gente te ama. ¿Qué necesitás?”, le planteó el conductor, quien le preguntó cuántos seguidores tenía en redes sociales. La Joaqui respondió que alrededor de seis millones, aunque aclaró que, para ella, la realidad no se mide únicamente por esa cifra.

A partir de ese intercambio, Pergolini le propuso mirar el reconocimiento desde otra perspectiva. Le señaló que las personas escuchan su música porque encuentran algo que las representa y que los comentarios negativos no necesariamente reflejan lo que piensa la mayoría de sus seguidores.

El conductor fue más allá y le dejó un consejo directo: “Disfrutar las cosas que te son buenas”. También le advirtió que siempre habrá personas dispuestas a criticarla, pero que no debería permitir que esas opiniones opaquen los gestos de afecto y el apoyo que recibe.

“Básicamente sos lo que la gente buena dice de vos, no lo que la gente mala diga de vos”, resumió Pergolini, ante los aplausos de quienes participaban de la entrevista.

Por su parte, Agustín Rada le sugirió que guardara ese fragmento para volver a escucharlo cuando atravesara un momento difícil. La Joaqui tomó la propuesta con humor y respondió que podía utilizarlo como fondo de pantalla, “como guía espiritual”.

La confesión se produjo en un momento de exposición para la cantante, que también es noticia por su vida sentimental y su relación con Tiago PZK, luego de su separación de Luck Ra. En medio de las críticas y la presión por mantenerse vigente, sus palabras dejaron al descubierto una faceta más vulnerable, alejada de la imagen que suele mostrar sobre los escenarios.