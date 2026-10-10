Fallece joven tras grave accidente en la ruta provincial 329 de Concepción

Anahí Florencia Arrieta, de 21 años, falleció tras un grave accidente en la ruta provincial 329 en Concepción, dejando un profundo luto en su comunidad.

Hoy 17:14

El trágico accidente ocurrido en la ruta provincial 329, a la altura de la localidad de Medina, ha llevado a la muerte de Anahí Florencia Arrieta, una joven de 21 años oriunda de Concepción. La víctima sufrió lesiones gravísimas que la mantuvieron internada en un sanatorio privado de Tucumán, donde lamentablemente falleció el sábado 29 de agosto. Este siniestro vial ha generado un gran impacto en la comunidad local, que se encuentra en duelo por la pérdida de una vida tan joven y prometedora.

Anahí Florencia Arrieta provenía del barrio El Clavillo y, según informes, sufrió un traumatismo encéfalo craneano severo, acompañado de una fractura de cráneo y múltiples lesiones. Inicialmente, fue atendida en el Hospital Regional de Concepción, pero debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada al Hospital Padilla en San Miguel de Tucumán para una atención más especializada antes de ser ingresada en un sanatorio privado, donde finalmente se produjo su deceso.

El accidente que resultó fatal para Anahí se registró en el kilómetro 5 de la ruta provincial 329. En este siniestro estuvieron involucrados varios vehículos: un tractor Fiat 700 E que transportaba dos carros tipo playo, una camioneta Renault Oroch y una motocicleta Motomel Blitz de 110 cm³. El tractor era conducido por Aldo Ceferino Lastra, mientras que Anahí circulaba en la camioneta, acompañada de otro menor, Francis Emanuel Santillán, quien viajaba en la motocicleta.

Las consecuencias del impacto fueron devastadoras. Anahí Florencia Arrieta sufrió lesiones tan severas que llevaron a su fallecimiento. Por su parte, Francis Emanuel Santillán presentó politraumatismos en la pierna izquierda, pero afortunadamente recibió el alta médica tras ser atendido.

El personal policial de diversas unidades se presentó en el lugar del siniestro para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Se solicitó la intervención de la Policía Científica para realizar las pericias necesarias y determinar las circunstancias exactas del accidente. Los vehículos involucrados fueron resguardados en una dependencia policial para llevar a cabo las pericias físico-mecánicas requeridas.

Las autoridades competentes continúan investigando las causas que llevaron a este trágico suceso en la ruta provincial 329. El impacto de este accidente ha resonado en la comunidad, resaltando la importancia de la seguridad vial y la necesidad de mantener precauciones al conducir.