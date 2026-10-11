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Avanza la remodelación del cementerio de Colonia El Simbolar

La Comisión Municipal continúa con los trabajos de mejoramiento de las instalaciones del cementerio, una obra destinada a brindar mejores condiciones a las familias que visitan el lugar.

Hoy 17:09

La Comisión Municipal de Colonia El Simbolar avanza con las obras de remodelación y mejoramiento del cementerio local, cuya primera etapa se encuentra próxima a finalizar, según informó la comisionada municipal, Valle Pérez.

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Los trabajos forman parte de las acciones que lleva adelante el Gobierno comunal para mejorar las condiciones de este espacio, que tiene un profundo significado para las familias de la localidad.

En ese sentido, Valle Pérez destacó la importancia de intervenir en un lugar que forma parte de la historia y de los recuerdos de numerosas familias de Colonia El Simbolar.

“Sabemos lo importante que es este lugar para nuestros vecinos, porque allí descansan sus seres queridos. Por eso queremos que las familias encuentren un espacio cuidado, en buenas condiciones y donde puedan acercarse a recordar a quienes ya no están”, expresó la comisionada municipal.

Asimismo, señaló que la primera etapa de los trabajos se encuentra en su tramo final y que las mejoras buscan responder a una necesidad de la comunidad.

Desde la Comisión Municipal indicaron que continuarán trabajando en el mejoramiento de los espacios públicos de la localidad, atendiendo las necesidades de los vecinos.

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