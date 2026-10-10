EN VIVO I Sarmiento de La Banda visita a Sportivo Belgrano con la ilusión de dar el primer paso en la Reválida

El Profe enfrentará este domingo desde las 17.30 al conjunto de San Francisco por la ida de la primera etapa de la Reválida del Torneo Federal A.

Hoy 17:55

Sarmiento de La Banda afrontará este domingo un nuevo desafío en el Torneo Federal A. Tras el parate que le sirvió para prepara la serie, el Profe visitará a Sportivo Belgrano de San Francisco desde las 17.30, por el partido de ida de la primera etapa de la Reválida, con el objetivo de conseguir un resultado favorable para llegar con ventaja al encuentro de vuelta.

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El partido se disputará en el estadio Juan Pablo Francia y tendrá como árbitro principal a Jorge David Etem, de Mendoza. Iván Adriel Araya Quintero será el primer asistente, Cristian Thomas Pasquettin el segundo y Santiago Schmoll ocupará el rol de cuarto árbitro.

Para Sarmiento comienza una serie decisiva en su objetivo de mantenerse en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional. El conjunto bandeño buscará hacerse fuerte como visitante y trasladar la definición a La Banda, donde disputará la revancha el próximo domingo 18 de octubre.

Cómo se juega la Reválida

La Reválida se disputa mediante llaves de eliminación directa a doble partido, con encuentros de ida y vuelta. En esta instancia participan 24 equipos, distribuidos en 12 cruces.

La ventaja deportiva será un factor determinante. En caso de que la serie termine igualada en puntos y diferencia de goles después de los 180 minutos, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general, que además tendrá la posibilidad de definir como local.

No habrá alargue ni definición por penales en esta etapa.

Los 12 equipos que superen sus respectivas series avanzarán a la Tercera Etapa de la Reválida y continuarán en carrera por el segundo ascenso.

Para Sarmiento, todo comienza este domingo en San Francisco. El equipo dirigido por Julio Díaz buscará dar el primer paso y llegar a La Banda con la serie abierta y todo por definir.