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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 OCT 2026 | 19º
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EN VIVO I En un duelo atrapante, Argentinos Juniors visita a Platense con la misión de defender la punta del Clausura

El Bicho buscará estirar su ventaja en lo más alto de la tabla, mientras que el Calamar necesita volver al triunfo para salir de los últimos puestos. Jugarán este domingo desde las 17 en Vicente López.

Hoy 17:25

Platense y Argentinos Juniors se enfrentarán este domingo 11 de octubre, desde las 17, en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá como protagonista al Bicho, que llega como único líder del campeonato y buscará sumar tres puntos para consolidar su posición privilegiada.

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