Controles de alcoholemia en Banda del Río Salí resultan en 19 vehículos secuestrados

Un operativo de control de alcoholemia en Banda del Río Salí llevó a la retención de 19 vehículos y la aprehensión de un conductor tras intentar evadir el control policial.

Hoy 17:22

En un esfuerzo por mejorar la seguridad vial y prevenir siniestros, la Policía de Tucumán y agentes municipales llevaron a cabo un operativo de control de alcoholemia en el puente Lucas Córdoba, ubicado en la ciudad de Banda del Río Salí. Este operativo se desarrolló en la madrugada del domingo, específicamente entre las 04:00 y las 07:00 horas, y se centró en la Avenida San Martín, que representa uno de los principales accesos a la ciudad.

El procedimiento se realizó bajo la Orden de Servicio N.º 1173/2026 de la Unidad Regional Este (U.R.E.), y fue coordinado con la Dirección de Tránsito Vial Municipal, los Vigías Municipales, y el Juzgado de Faltas N.º 1 de la municipalidad bandeña. La Policía de Tucumán brindó apoyo adicional para garantizar la efectividad del control. Durante la operación, se registraron un total de 19 vehículos que fueron retenidos debido a que sus conductores arrojaron resultados positivos en los test de alcoholemia.

De los vehículos secuestrados, 13 eran automóviles, incluyendo modelos populares como el Volkswagen Gol, Fiat Palio, Chevrolet Corsa, Cruze, Ford Focus y Sierra, además de un taxi con licencia de San Miguel de Tucumán. Las 6 camionetas retenidas incluían unidades Volkswagen Saveiro, Amarok, Fiat Strada, Fiorino, Chevrolet S10 y una Toyota Hilux SRX.

Uno de los incidentes más destacados del operativo fue el intento de fuga de un conductor que manejaba una Volkswagen Amarok gris. Este individuo intentó evadir el control, pero fue rápidamente interceptado y neutralizado por los efectivos policiales, lo que demuestra la eficacia del despliegue de seguridad.

En el transcurso de estas maniobras, el personal policial detuvo a Enrique Fabián Cansinos, un hombre de 55 años que reside en la capital tucumana. Cansinos adoptó una actitud agresiva hacia los agentes, lo que llevó a su aprehensión. Actualmente, se encuentra a disposición de la Unidad Fiscal Criminal de Turno del Centro Judicial Capital, bajo una causa que se ha caratulado como atentado y resistencia a la autoridad en perjuicio de la seguridad pública.

Este tipo de operativos es fundamental para reducir la incidencia de accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol, y se espera que continúen realizándose en diferentes puntos estratégicos de la provincia. Las autoridades subrayan la importancia de la colaboración ciudadana y el cumplimiento de las normativas viales para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.