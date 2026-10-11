EN VIVO I Rosario Central recibe a Independiente Rivadavia en un duelo clave por la cima de la tabla anual

El Canalla buscará hacerse fuerte en el Gigante de Arroyito para acercarse al líder, mientras que la Lepra mendocina intentará defender la punta. Jugarán este domingo desde las 17, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.
Rosario Central e Independiente Rivadavia protagonizarán este domingo uno de los partidos más atractivos de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Desde las 17, en el Gigante de Arroyito, ambos equipos se enfrentarán en un duelo que puede resultar determinante para la pelea por el liderazgo de la tabla anual.
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