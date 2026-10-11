Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 OCT 2026 | 19º
X
Somos Deporte

EN VIVO I Rosario Central recibe a Independiente Rivadavia en un duelo clave por la cima de la tabla anual

El Canalla buscará hacerse fuerte en el Gigante de Arroyito para acercarse al líder, mientras que la Lepra mendocina intentará defender la punta. Jugarán este domingo desde las 17, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

Hoy 17:20

Rosario Central e Independiente Rivadavia protagonizarán este domingo uno de los partidos más atractivos de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Desde las 17, en el Gigante de Arroyito, ambos equipos se enfrentarán en un duelo que puede resultar determinante para la pelea por el liderazgo de la tabla anual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Rosario Central Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO I Mitre recibe a Colón buscando confirmar su levantada y seguir alejándose de la zona baja
  2. 2. EN VIVO I Sarmiento de La Banda visita a Sportivo Belgrano con la ilusión de dar el primer paso en la Reválida
  3. 3. EN VIVO I Güemes se juega la permanencia ante Patronato en Paraná: está obligado a ganar para evitar el descenso
  4. 4. Un diputado propone quitar beneficios fiscales a empresas chilenas por la ruta comercial a Malvinas
  5. 5. Otra falla en el Alpine le impidió a Franco Colapinto terminar el Gran Premio de Singapur
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT