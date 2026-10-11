Familias de La Cañada participaron de una jornada especial por el Día de la Salud Mental

La localidad de La Cañada fue escenario de un encuentro comunitario que reunió a niños y familias en el Comedor Caritas Felices, con el propósito de promover hábitos saludables, fortalecer los vínculos familiares y generar espacios de diálogo sobre el bienestar emocional.

Hoy 16:23

Durante la jornada, los participantes intercambiaron experiencias y reflexionaron sobre cinco hábitos cotidianos que contribuyen al cuidado de la salud mental: expresar lo que sentimos, dedicar tiempo al descanso y la actividad física, reducir el uso de dispositivos electrónicos, buscar ayuda cuando sea necesario y cultivar relaciones basadas en el respeto y la empatía.

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La actividad contó con la participación del comisionado municipal, Cristian Abiakel, y de la diputada provincial Nilda Moyano, quienes acompañaron a las familias durante el encuentro.

En ese contexto, Abiakel destacó la importancia de generar espacios comunitarios donde los vecinos puedan conversar sobre temas que forman parte de su vida cotidiana.

“La salud mental es algo que nos involucra a todos. Muchas veces, una conversación, saber escuchar o acompañar a alguien que está pasando por un momento difícil puede hacer una gran diferencia. Por eso es importante que podamos encontrarnos como comunidad y hablar de estos temas con naturalidad”, expresó el jefe comunal.

Uno de los momentos de la jornada estuvo dedicado a los más pequeños, quienes, junto con sus familias, realizaron dibujos sobre sus hogares y los vínculos familiares. Las producciones formarán parte de una exposición prevista para fines de octubre.

El encuentro concluyó con un almuerzo comunitario, que permitió prolongar el intercambio entre los participantes y compartir un momento de integración.

Por su parte, Abiakel valoró la participación de los vecinos y el trabajo que se desarrolla desde los espacios comunitarios de la localidad.

“Nos alegra ver a las familias participando, compartiendo con sus hijos y encontrando en estos encuentros un lugar donde sentirse acompañadas. Queremos que estos espacios sigan".