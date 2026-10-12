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Diario Panorama celebra el Día de la Madre con un megasorteo lleno de premios

Con el acompañamiento de emprendedores locales, habrá premios para todos los gustos: desde meriendas y ropa hasta productos de belleza, tratamientos estéticos y perfumes. Conocé qué podés ganar y cuáles son los pasos para participar.

Hoy 22:07

En el marco del Día de la Madre, Diario Panorama lanzó una propuesta especial para agasajar a las mamás panorámicas y sorprenderlas con regalos de distintos rubros. La iniciativa cuenta con la participación de emprendedores locales que se sumaron para celebrar esta fecha con obsequios y experiencias pensadas para disfrutar.

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Entre los premios hay opciones gastronómicas, indumentaria, accesorios y propuestas de cuidado personal. La idea es que las participantes tengan la oportunidad de llevarse una sorpresa y disfrutar de un regalo especial.

Qué premios se sortean por el Día de la Madre

El megasorteo de Diario Panorama incluye los siguientes regalos:

La propuesta reúne a emprendimientos de diferentes rubros y ofrece alternativas para disfrutar de una merienda, renovar el guardarropa o dedicar un momento al cuidado personal.

Cómo participar del megasorteo de Diario Panorama

Para participar, hay que cumplir con tres pasos muy sencillos:

  1. Seguir la cuenta de Instagram de Diario Panorama: @diariopanoramasde.
  2. Darle “me gusta” a la publicación del sorteo.
  3. Comentar etiquetando a esa mamá que merece ganar.

De esta manera, Diario Panorama invita a su comunidad a sumarse a la propuesta y celebrar el Día de la Madre junto a los emprendedores que colaboraron con regalos para agasajar a las mamás en su día.

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