El CCPISE busca ampliar su participación en los espacios de diálogo institucional de Santiago del Estero

Autoridades del CCPISE mantuvieron una reunión de trabajo con representantes del organismo provincial para abordar la realidad del sector y avanzar en una mayor participación de los colegios profesionales en los espacios de diálogo institucional.

Hoy 20:10

El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Santiago del Estero (CCPISE) avanza con gestiones destinadas a fortalecer su presencia institucional y ampliar la participación del sector en los ámbitos donde se debaten propuestas para el desarrollo provincial. En ese marco, sus autoridades mantuvieron una reunión de trabajo con representantes del Consejo Económico y Social de Santiago del Estero.

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El encuentro se concretó a partir de las gestiones de Ricardo Sosa, subsecretario de Coordinación Institucional de la Jefatura de Gabinete y secretario adjunto del Consejo Económico y Social, y se enmarca en las acciones para promover la incorporación del Colegio a este espacio de diálogo multisectorial.

De la reunión participaron Miguel Mandrille, secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social, y Diego Contreras Ibáñez, asesor administrativo del organismo. Por el CCPISE estuvieron presentes su presidente, Sergio Smith; el vicepresidente, Lucas Agüero; y Andrés Bianchi, vocal de la comisión directiva.

Durante la jornada, los representantes intercambiaron puntos de vista sobre la situación de la actividad inmobiliaria, el contexto económico y los principales lineamientos de trabajo del Consejo. Además, analizaron la importancia de incorporar la perspectiva de los colegios profesionales en los espacios de consulta y debate vinculados con la planificación y el desarrollo de la provincia.

En ese sentido, la participación del CCPISE en el Consejo Económico y Social permitiría acercar la experiencia y los conocimientos del sector inmobiliario a las instancias de análisis, promoviendo una mayor articulación entre las instituciones y los distintos actores de la sociedad santiagueña.

Desde el Colegio destacaron la importancia de continuar impulsando este tipo de iniciativas, con el objetivo de jerarquizar el ejercicio profesional, fortalecer los vínculos institucionales y ampliar la representación del sector inmobiliario en los ámbitos de diálogo y elaboración de propuestas para Santiago del Estero.

Las gestiones forman parte de una línea de trabajo orientada a consolidar la institución y generar nuevas oportunidades de participación en los espacios donde se analizan los desafíos económicos y sociales de la provincia.