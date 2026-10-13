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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 OCT 2026 | 21º
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EN VIVO | River visita a Sarmiento en Junín buscando otro triunfo clave para sus aspiraciones

El Millonario irá este miércoles por su segunda victoria consecutiva para acercarse a los puestos de playoffs y a la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Hoy 19:53

River Plate visitará esta tarde desde las 19, a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, por el partido postergado de la 11ª fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará conseguir una nueva victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs y mejorar su posición en la tabla anual.

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