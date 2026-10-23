Desde la UNSE destacan el trabajo científico colectivo en el Congreso del Gran Chaco Americano

El rector Marcelino Ledesma participó de la apertura del CONGRACHA 2026, que reúne en Santiago del Estero a investigadores y especialistas de distintos países.

Hoy 19:26

El rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Marcelino Ledesma, participó de la apertura del 5º Congreso Internacional del Gran Chaco Americano (CONGRACHA 2026), que se desarrolla en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero bajo el lema “El conocimiento como capacidad transformadora”.

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Durante su intervención, Ledesma destacó el trabajo conjunto de las instituciones que impulsan el encuentro y puso el acento en la continuidad de una iniciativa que reúne a universidades, organismos científicos y representantes de distintos sectores para debatir los desafíos de una de las regiones más extensas y diversas de Sudamérica.

El rector señaló que el Congreso ofrece la posibilidad de “dialogar, debatir, cuestionar, mirar, hacer prospectiva y trabajar juntos” por una región caracterizada por su diversidad de realidades, perspectivas y necesidades.

En ese sentido, valoró que el CONGRACHA haya logrado sostenerse y consolidarse a través de sucesivas ediciones, gracias a la participación de una comunidad comprometida con la producción y el intercambio de conocimientos.

“La madurez del trabajo que hemos venido desarrollando no es una cuestión de casualidad, es producto de una intencionalidad de nuestra comunidad, de trabajar pensando en la comunidad y para la comunidad”, expresó Ledesma.

Construcción colectiva

En otro tramo de su discurso, el rector subrayó que el desarrollo del Congreso es resultado del esfuerzo de numerosas personas e instituciones que participan en su organización, en la presentación de investigaciones y en los debates científicos.

Destacó, además, que las universidades han encontrado en esta iniciativa una oportunidad para intervenir activamente en la discusión de los problemas y las perspectivas de desarrollo del Gran Chaco Americano.

Ledesma sostuvo que el encuentro refleja la capacidad de trabajo de la comunidad santiagueña y regional, así como su proyección hacia el futuro.

En representación de la UNSE, y junto a la vicerrectora Fernanda Mellano, decanos, vicedecanos, investigadores y demás integrantes de la comunidad universitaria, ratificó la voluntad institucional de continuar participando en las próximas etapas de esta iniciativa.

En ese marco, manifestó su expectativa de que el Congreso siga creciendo hasta convertirse en “un faro, una insignia para nuestra comunidad en el futuro que se aproxima”.

Conocimiento y desafíos

La apertura contó también con la participación de autoridades provinciales que abordaron la importancia de la investigación científica y su vinculación con las necesidades del territorio.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif, destacó la continuidad de las políticas provinciales de acompañamiento a las iniciativas científicas y académicas. Señaló que el Gran Chaco Americano no debe entenderse únicamente como una unidad ambiental, sino como una región donde confluyen culturas, historias, territorios, recursos naturales y capacidades. En ese contexto, sostuvo que el conocimiento debe contribuir a encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas.

Por su parte, el ministro de Producción, Recursos Naturales, Población y Tierras, Néstor Machado, planteó que el Gran Chaco enfrenta oportunidades de crecimiento, pero también importantes responsabilidades en materia de conservación ambiental. Destacó la necesidad de que los resultados de las investigaciones científicas puedan trasladarse al territorio y contribuir a una producción que genere desarrollo sin descuidar los recursos naturales.

A su turno, el secretario de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero, Adrián Suárez, resaltó la trayectoria del Congreso, que forma parte de un proceso de articulación institucional iniciado hace aproximadamente quince años. También señaló que la región debe ser pensada como una construcción social, además de geográfica, y defendió la importancia de abrir debates sobre sus tensiones y conflictos para avanzar hacia soluciones concretas.

Cabe señalar que el CONGRACHA 2026 es organizado por el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología (SICIyT), integrado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero, la UNSE, la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), el INTA y el INTI.

La quinta edición comenzó con actividades virtuales desarrolladas entre el 19 y el 21 de octubre y tiene este viernes su jornada presencial en el Nodo Tecnológico, con conferencias magistrales, paneles y mesas de diálogo.