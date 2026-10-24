Femicidio en Córdoba: buscan a un hombre captado por las cámaras del edificio donde hallaron a Daniela Villalba

La Justicia analiza imágenes que registraron el ingreso y la salida de un hombre del inmueble de barrio Cofico. La joven fue encontrada asesinada en su departamento y, hasta el momento, no hay detenidos por el crimen.

24/10/2026

La investigación por el presunto femicidio de Daniela Villalba sumó una nueva pista tras el análisis de las cámaras de seguridad del edificio donde la joven fue encontrada asesinada, en el barrio Cofico de Córdoba capital. Las imágenes registraron el ingreso y la posterior salida de un hombre, cuya identidad todavía no pudo ser establecida. Los investigadores buscan determinar si estuvo con la víctima antes de su muerte.

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Según trascendió, el video no tendría la nitidez suficiente para reconocer al sospechoso con precisión. Sin embargo, los investigadores lograron establecer algunas características físicas: sería un hombre alto, que llevaba gorra y tenía el pelo “un poco largo”, de acuerdo con información difundida por medios cordobeses.

Por el momento, no hay detenidos y la Justicia continúa con las tareas destinadas a reconstruir las últimas horas de la joven e identificar a la persona que aparece en las grabaciones.

La valija ensangrentada que permitió descubrir el crimen

El caso salió a la luz luego de que recolectores de residuos encontraran una valija con manchas de sangre, prendas ensangrentadas y una peluca en un contenedor ubicado en la esquina de La Rioja y Sucre, en el centro de Córdoba.

En el equipaje había un nombre que coincidía con el de Daniela, cuya desaparición había sido denunciada por una amiga al no poder comunicarse con ella desde la noche del lunes 19 de octubre.

La coincidencia permitió orientar las averiguaciones hacia la joven. Finalmente, el miércoles 21, los efectivos llegaron al departamento que alquilaba en bulevar Las Heras al 200, donde encontraron su cuerpo en el dormitorio, sobre la cama y cubierto con sábanas.

La víctima presentaba heridas cortopunzantes en el cuello y los brazos. En el inmueble no se observaron signos evidentes de desorden y uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la ausencia del teléfono celular de la joven.

La búsqueda del celular y las últimas horas de la víctima

El dispositivo continúa siendo una pieza importante para la investigación, ya que podría aportar información sobre las últimas comunicaciones de Daniela y permitir establecer con quién mantuvo contacto antes del crimen.

Una de las hipótesis bajo análisis sostiene que la joven habría sido asesinada durante la noche del lunes, posiblemente después de encontrarse con una persona que no pertenecía a su círculo cercano. Sin embargo, las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.

La causa está a cargo del fiscal Pablo Camacho, de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Primer Turno, que busca esclarecer el homicidio e identificar al responsable.

Mientras avanzan las pericias sobre las cámaras de seguridad y las demás pistas reunidas, los investigadores intentan establecer qué ocurrió dentro del departamento y reconstruir los movimientos de la persona que habría ingresado al edificio antes de la muerte de Daniela.