Detención de jóvenes por amenazas con arma en Tucumán

La Dirección de Operaciones Motorizadas Tucumán detuvo a una pareja por amenazas con arma de fuego, tras un aviso de un ciudadano preocupado.

Hoy 17:10

En un operativo de rutina realizado por la Dirección de Operaciones Motorizadas Tucumán (DOMT), dos jóvenes fueron detenidos después de ser denunciados por un ciudadano que afirmó haber sido amenazado con un arma de fuego. El incidente ocurrió pasadas las 20 horas, cuando el equipo de la DOMT realizaba su recorrido habitual en la zona.

Según el subcomisario Matías Yñigo, la intervención se inició cuando un hombre de 28 años, visiblemente nervioso, se acercó a los efectivos para reportar que una pareja en una motocicleta roja lo había amenazado de muerte. "Fue el joven que conducía el vehículo quien efectuó los disparos al aire", explicó la víctima, resaltando el nivel de riesgo al que se enfrentó.

Ante esta situación, los agentes de la DOMT activaron un operativo de búsqueda para localizar a los sospechosos y la motocicleta involucrada. La rápida respuesta de las autoridades fue crucial para prevenir cualquier escalada en la situación de amenaza, evidenciando el compromiso de la policía en la protección de la ciudadanía.

Después de una búsqueda exhaustiva, los efectivos encontraron a la pareja en el pasaje Bernal del Castillo al 2800, donde estaban sentados en la vereda de una vivienda perteneciente al agresor. Durante la requisa, se descubrió una pistola calibre 38, el arma utilizada en la amenaza, lo que llevó a la inmediata detención de ambos jóvenes, de 23 y 21 años.

Una vez realizados los procedimientos pertinentes, los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes. La fiscalía en turno fue consultada, y se validó tanto la aprehensión de los jóvenes como el secuestro del arma, asegurando que se tomen las acciones legales necesarias frente a este grave delito.

Este suceso pone de relieve la importancia de la colaboración ciudadana con las fuerzas de seguridad en la lucha contra la violencia y el uso indebido de armas de fuego. La intervención oportuna de la policía no solo evitó un posible desenlace trágico, sino que también reafirma el compromiso de las autoridades en la protección de la población.

Las estadísticas sobre delitos relacionados con armas de fuego en la región siguen siendo preocupantes, por lo que la labor de la Dirección de Operaciones Motorizadas es vital para reducir estos incidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos en Tucumán.