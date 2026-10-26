Trump rechazó el resultado electoral en Brasil: “Fueron muy corruptas”

Tras la victoria de Lula da Silva, el presidente de Estados Unidos cuestionó la transparencia de la votación y sostuvo que los comicios fueron “amañados”.

Hoy 18:07

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que las elecciones de Brasil estuvieron “amañadas” y fueron “muy corruptas”, tras la victoria del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sobre su aliado de derecha Flávio Bolsonaro.

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“Me pareció terrible”, dijo Trump a los periodistas mientras salía de Washington rumbo a un mitin de campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos previstas para el 3 de noviembre.

“Yo no tomé partido, pero francamente pareció otra elección manipulada... se veía tan corrupta, tan terrible”, aseveró.