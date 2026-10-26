Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 OCT 2026 | 24º
X
Mundo

Trump rechazó el resultado electoral en Brasil: “Fueron muy corruptas”

Tras la victoria de Lula da Silva, el presidente de Estados Unidos cuestionó la transparencia de la votación y sostuvo que los comicios fueron “amañados”.

Hoy 18:07

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que las elecciones de Brasil estuvieron “amañadas” y fueron “muy corruptas”, tras la victoria del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sobre su aliado de derecha Flávio Bolsonaro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Me pareció terrible”, dijo Trump a los periodistas mientras salía de Washington rumbo a un mitin de campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos previstas para el 3 de noviembre.

“Yo no tomé partido, pero francamente pareció otra elección manipulada... se veía tan corrupta, tan terrible”, aseveró.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Seguí en vivo la Edición Central de Noticiero 7
  2. 2. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  3. 3. EN VIVO | El fútbol mundial vive su gran noche con la entrega del Balón de Oro
  4. 4. Revisarán la condena a Diego París, denunciado por múltiples situaciones de acoso y abuso sexual
  5. 5. Detuvieron al dueño de una empresa de turismo tras una denuncia por violencia de género
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT