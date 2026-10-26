Así se jugarían los octavos de final del Torneo Clausura 2026: los cruces y el camino hacia el título

El campeonato argentino entra en su etapa decisiva y comienza a definirse el cuadro de los playoffs. Boca, River y los principales candidatos ya conocen a sus posibles rivales, mientras que Central Córdoba aparece lejos de los puestos de clasificación.

Hoy 18:15

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional comienza a transitar su tramo definitivo y, con varias fechas todavía por disputarse, los cruces de octavos de final empiezan a tomar forma. Los ocho mejores equipos de cada zona accederán a los playoffs, donde buscarán avanzar hasta la gran final del campeonato.

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De acuerdo con las posiciones actuales, Instituto y Rosario Central encabezan sus respectivos grupos, mientras que Boca, River, Vélez y Argentinos Juniors aparecen entre los protagonistas que buscarán pelear por el título.

La fase eliminatoria comenzará durante el fin de semana del 22 de noviembre y culminará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.

Así serían los cruces de octavos de final del Clausura 2026

Parte alta del cuadro:

Instituto (1° Zona A) vs. Huracán (8° Zona B).

River (4° Zona B) vs. Lanús (5° Zona A).

Argentinos Juniors (2° Zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (7° Zona A).

Boca (3° Zona A) vs. Barracas Central (6° Zona B).

Parte baja del cuadro:

Rosario Central (1° Zona B) vs. Independiente (8° Zona A).

Defensa y Justicia (4° Zona A) vs. Belgrano (5° Zona B).

Vélez (2° Zona A) vs. Sarmiento (7° Zona B).

Gimnasia de La Plata (3° Zona B) vs. Newell's (6° Zona A).

Estos enfrentamientos son provisorios y podrían modificarse según los resultados de las últimas jornadas de la fase regular.

Las fechas de los playoffs del Torneo Clausura 2026

Octavos de final: fin de semana del 22 de noviembre.

fin de semana del 22 de noviembre. Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre.

fin de semana del 29 de noviembre. Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.

fin de semana del 6 de diciembre. Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.

Cómo se definirán los partidos eliminatorios

Los encuentros de octavos, cuartos y semifinales se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado durante la fase regular. La final se jugará en cancha neutral y contará con la presencia de ambas hinchadas.

En caso de igualdad durante los 90 minutos, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si el empate persiste, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales.

Además del título, el campeón del Clausura obtendrá un lugar directo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y accederá al Trofeo de Campeones, donde enfrentará a Belgrano, ganador del Apertura, el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Con el cierre de la fase regular cada vez más cerca, la lucha por ingresar entre los ocho mejores promete mantener la expectativa hasta las últimas jornadas.