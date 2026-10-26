Briatore habló tras el abandono de Colapinto en Estados Unidos y dejó en claro su decepción

El asesor ejecutivo de Alpine analizó el complicado fin de semana de la escudería en Austin, donde el argentino no pudo completar la carrera. También destacó el punto conseguido por Pierre Gasly y anticipó los objetivos para el Gran Premio de México.

Hoy 18:41

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 dejó sensaciones encontradas en Alpine. Mientras Pierre Gasly consiguió terminar en el décimo puesto y sumar un punto, Franco Colapinto debió abandonar en la vuelta 37 tras sufrir importantes daños en su monoplaza. Después de la competencia, Flavio Briatore expresó su decepción por el rendimiento del equipo.

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"No fue el resultado que esperábamos", reconoció el asesor ejecutivo de la escudería francesa, quien lamentó los inconvenientes que afectaron a sus dos pilotos durante la carrera disputada en el Circuito de las Américas, en Austin.

El italiano consideró que la fortuna tampoco acompañó al equipo en las últimas competencias. "Creo que la suerte no ha estado precisamente de nuestro lado últimamente", sostuvo, y explicó que ambos autos sufrieron daños durante la carrera, aunque los del argentino fueron determinantes para su abandono.

El complicado fin de semana de Franco Colapinto

El piloto argentino había comenzado el Gran Premio con dificultades. Debido a modificaciones realizadas en la unidad de control electrónico de su Alpine, recibió una penalización de diez posiciones que lo obligó a largar desde el último lugar de la grilla.

Durante la carrera logró avanzar algunas posiciones, pero en la vuelta 27 protagonizó un incidente con Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls. El contacto provocó importantes daños en el sector derecho de su monoplaza, incluido el desprendimiento de un pontón.

A partir de ese momento, Colapinto comenzó a perder rendimiento y posiciones hasta que finalmente debió abandonar en el giro 37. Fue su tercer retiro en las últimas cuatro competencias.

"Me toqué con Lindblad y se rompió mucho el auto, toda la parte derecha. Fue un fin de semana muy duro con la penalización. Un poco triste por la carrera", explicó el argentino después de bajarse de su vehículo.

Briatore destacó el punto conseguido por Pierre Gasly

A pesar de las dificultades, Alpine logró rescatar una unidad gracias al décimo puesto del francés Pierre Gasly, quien también sufrió daños en su monoplaza después de un incidente con un Haas.

Briatore valoró el trabajo de Gasly, que perdió carga aerodinámica por los problemas en el fondo plano de su auto, pero consiguió mantenerse dentro de la zona de puntos.

Con este resultado, Alpine se mantiene en el sexto puesto del Campeonato de Constructores con 69 unidades, aunque continúa a 33 puntos de Racing Bulls cuando todavía quedan cinco carreras para finalizar la temporada.

El objetivo de Alpine para el Gran Premio de México

Con el campeonato entrando en su recta final, Briatore dejó en claro que el equipo deberá mejorar su rendimiento para recuperar terreno frente a sus rivales directos.

"Nos dirigimos a la Ciudad de México con el objetivo de mejorar nuestro rendimiento y sumar puntos con ambos autos", aseguró el directivo italiano, quien remarcó que esa será la prioridad hasta el cierre de la temporada.

De esta manera, Franco Colapinto buscará recuperarse de su frustrante paso por Austin y volver a ser competitivo en el Gran Premio de México, donde Alpine intentará sumar con sus dos pilotos para mejorar su posición en el campeonato.