Luis de la Fuente fue elegido como el mejor entrenador del mundo en el Balón de Oro 2026

El técnico de la selección española recibió el premio Johan Cruyff durante la ceremonia realizada en Londres. Fue reconocido por conducir a España a la conquista del Mundial 2026, donde venció a Argentina en la final.

Hoy 18:49

Luis de la Fuente fue distinguido como el mejor entrenador del mundo en la gala del Balón de Oro 2026, celebrada este lunes en el London Palladium de Inglaterra. El seleccionador español recibió el prestigioso premio Johan Cruyff luego de una temporada histórica, en la que consiguió llevar a su equipo a la conquista de la Copa del Mundo.

El entrenador de 65 años se impuso en una categoría que contaba con otros destacados candidatos, como Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery y Vincent Kompany, quienes también protagonizaron importantes campañas al frente de sus respectivos equipos.

El principal argumento para su consagración fue el título conseguido por España en el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto europeo completó una campaña extraordinaria y se quedó con el trofeo tras derrotar por 1-0 a la Selección Argentina en la final, disputada el pasado 19 de julio en Nueva Jersey.

Un ciclo histórico al frente de España

Desde su llegada al seleccionado mayor en diciembre de 2022, De la Fuente construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente del fútbol español. Bajo su conducción, el equipo conquistó la UEFA Nations League 2023, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, consolidándose como una de las grandes potencias del fútbol internacional.

Además de los títulos, España alcanzó el primer puesto del ranking FIFA y estableció una extensa racha de partidos sin derrotas, reflejo de la regularidad y el crecimiento colectivo que consiguió el equipo durante su gestión.

El seleccionador también logró potenciar a una nueva generación de futbolistas, combinando juventud y experiencia para construir un plantel competitivo, capaz de imponerse ante los mejores seleccionados del planeta.

El reconocimiento a uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial

La entrega del premio Johan Cruyff representó un nuevo reconocimiento para el entrenador español, que sucedió a su compatriota Luis Enrique como ganador de la distinción.

Durante la ceremonia, De la Fuente destacó la importancia del trabajo colectivo y compartió el reconocimiento con sus futbolistas y colaboradores, fundamentales para alcanzar los objetivos deportivos.

El premio llegó, además, después de que la Real Federación Española de Fútbol anunciara la continuidad del entrenador hasta 2032, una decisión que ratifica la confianza en su proyecto deportivo.

De esta manera, Luis de la Fuente coronó un año inolvidable con el reconocimiento individual más importante para un entrenador, luego de conducir a España nuevamente a la cima del fútbol mundial.