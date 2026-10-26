El Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre: así será su agenda día por día

El Sumo Pontífice llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, se reunirá con Javier Milei y encabezará celebraciones multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján. También visitará el complejo penitenciario de Devoto antes de continuar su gira por Perú.
El Papa León XIV llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre para cumplir con una agenda oficial que se extenderá hasta el miércoles 11 y que incluirá actividades institucionales, encuentros religiosos, misas multitudinarias y visitas pastorales en distintos puntos del país.
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La Santa Sede confirmó que el viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú se desarrollará según el programa previsto, luego de informar sobre la favorable recuperación posoperatoria del Pontífice y señalar que no existen contraindicaciones médicas para realizar la gira.
Durante su estadía en el país, León XIV visitará la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre las actividades más destacadas figuran una reunión con el presidente Javier Milei, una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar cordobesa y una celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
El primer día comenzará con el arribo del Papa al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Luego, cumplirá con una serie de actividades protocolares y encuentros con autoridades nacionales.
El cronograma previsto es el siguiente:
La segunda jornada estará marcada por la primera misa multitudinaria de la visita, además de encuentros con representantes del mundo del trabajo y referentes de distintas comunidades religiosas.
A las 9.15, León XIV visitará al personal y a las personas asistidas por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Más tarde, encabezará una celebración religiosa abierta al público.
La agenda continuará de la siguiente manera:
El martes, el Pontífice se trasladará a la provincia de Córdoba, donde encabezará una misa y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia local. Por la tarde regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.
El itinerario contempla las siguientes actividades:
La última jornada de la visita comenzará con una actividad pastoral en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, conocido como la cárcel de Devoto. Posteriormente, el Papa viajará a Luján, donde celebrará una misa frente a la basílica dedicada a la patrona de la Argentina.
El cronograma del miércoles será el siguiente:
Las personas interesadas en participar de las misas y de los encuentros abiertos al público deberán consultar los requisitos de inscripción y las indicaciones para asistir en el sitio oficial habilitado por la Conferencia Episcopal Argentina.
La visita de León XIV tendrá una importancia especial para el país, ya que se trata de la primera llegada de un Papa desde el viaje de Juan Pablo II en 1987. Además de las celebraciones religiosas, la agenda incluye reuniones institucionales y encuentros con distintos sectores de la sociedad argentina.