El Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre: así será su agenda día por día

El Sumo Pontífice llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, se reunirá con Javier Milei y encabezará celebraciones multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján. También visitará el complejo penitenciario de Devoto antes de continuar su gira por Perú.

Hoy 19:19

El Papa León XIV llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre para cumplir con una agenda oficial que se extenderá hasta el miércoles 11 y que incluirá actividades institucionales, encuentros religiosos, misas multitudinarias y visitas pastorales en distintos puntos del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Santa Sede confirmó que el viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú se desarrollará según el programa previsto, luego de informar sobre la favorable recuperación posoperatoria del Pontífice y señalar que no existen contraindicaciones médicas para realizar la gira.

Durante su estadía en el país, León XIV visitará la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre las actividades más destacadas figuran una reunión con el presidente Javier Milei, una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar cordobesa y una celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Día 1: domingo 8 de noviembre, llegada a Buenos Aires

El primer día comenzará con el arribo del Papa al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Luego, cumplirá con una serie de actividades protocolares y encuentros con autoridades nacionales.

El cronograma previsto es el siguiente:

16.30: llegada al Aeroparque Internacional Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Internacional Jorge Newbery. 17: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín. 17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. 17.50: encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

encuentro con el presidente en la Casa Rosada. 18.30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Día 2: lunes 9 de noviembre, actividades religiosas y sociales

La segunda jornada estará marcada por la primera misa multitudinaria de la visita, además de encuentros con representantes del mundo del trabajo y referentes de distintas comunidades religiosas.

A las 9.15, León XIV visitará al personal y a las personas asistidas por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Más tarde, encabezará una celebración religiosa abierta al público.

La agenda continuará de la siguiente manera:

11.30: Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. 16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. 17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. 18.45: celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. 19.45: cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Día 3: martes 10 de noviembre, el Papa viajará a Córdoba

El martes, el Pontífice se trasladará a la provincia de Córdoba, donde encabezará una misa y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia local. Por la tarde regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

El itinerario contempla las siguientes actividades:

7.30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba. 9: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. 10: Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. 15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 16.55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires. 18.10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 20.15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Día 4: miércoles 11 de noviembre, despedida en Luján

La última jornada de la visita comenzará con una actividad pastoral en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, conocido como la cárcel de Devoto. Posteriormente, el Papa viajará a Luján, donde celebrará una misa frente a la basílica dedicada a la patrona de la Argentina.

El cronograma del miércoles será el siguiente:

8: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. 10: Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 13.30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. 14: partida en avión desde Buenos Aires hacia Lima, Perú, para continuar su gira apostólica.

Cómo participar de las celebraciones multitudinarias

Las personas interesadas en participar de las misas y de los encuentros abiertos al público deberán consultar los requisitos de inscripción y las indicaciones para asistir en el sitio oficial habilitado por la Conferencia Episcopal Argentina.

La visita de León XIV tendrá una importancia especial para el país, ya que se trata de la primera llegada de un Papa desde el viaje de Juan Pablo II en 1987. Además de las celebraciones religiosas, la agenda incluye reuniones institucionales y encuentros con distintos sectores de la sociedad argentina.