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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 OCT 2026 | 23º
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EN VIVO I Unión y Estudiantes se enfrentan en Santa Fe en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

El Tatengue y el Pincha jugarán este lunes desde las 19 por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Ambos necesitan una victoria para mantener sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Hoy 19:08

Unión de Santa Fe recibirá este lunes a Estudiantes de La Plata, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 19 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de ESPN Premium.

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