En vivo: Elías Suárez reúne al Consejo Económico y Social para definir las prioridades de Santiago del Estero en 2027

El encuentro se realizará este lunes, desde las 19, en el Centro de Convenciones Fórum. Se analizarán proyectos de infraestructura, inversiones y políticas destinadas a fortalecer la producción y el desarrollo económico de la provincia.

Hoy 20:04

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, convocó para este lunes 26 de octubre a una nueva reunión plenaria del Consejo Económico y Social, con el objetivo de establecer los principales lineamientos de gestión y desarrollo provincial de cara a 2027.

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El encuentro tendrá lugar a partir de las 19 en el Centro de Convenciones Fórum, con ingreso por calle Perú, y contará con la participación de autoridades provinciales, representantes de cámaras empresariales, trabajadores, universidades, colegios profesionales, sociedades rurales, emprendedores y organizaciones de la sociedad civil.

La convocatoria busca consolidar un espacio de diálogo entre los distintos sectores de la comunidad santiagueña para analizar proyectos estratégicos, promover inversiones y definir políticas que permitan sostener la actividad económica, en medio del complejo escenario socioeconómico nacional.

Las principales prioridades para 2027

Durante la reunión se realizará un balance de las actividades desarrolladas a lo largo de 2026 en las distintas mesas sectoriales del Consejo Económico y Social. A partir de ese análisis, se buscará establecer una agenda de trabajo con objetivos concretos para el próximo año.

Uno de los temas centrales será la actualización de la Ley de Promoción Industrial, considerada una herramienta fundamental para incentivar nuevas inversiones, fortalecer el sector productivo y generar oportunidades de empleo en Santiago del Estero.

Asimismo, se abordarán proyectos vinculados con la infraestructura vial, hídrica y energética, considerados prioritarios para acompañar el crecimiento de las distintas regiones de la provincia.

La agenda también incluirá iniciativas destinadas a fortalecer el acompañamiento a pequeños y medianos productores del interior, avanzar en la modernización del Estado y potenciar programas educativos y sanitarios.

Un espacio de diálogo para impulsar el desarrollo provincial

El Consejo Económico y Social, contemplado en la Constitución provincial y puesto en funcionamiento durante este año, reúne a representantes de diferentes sectores con el propósito de generar consensos y elaborar propuestas para el crecimiento de Santiago del Estero.

A través de este ámbito, el Gobierno provincial busca articular las necesidades del sector público y privado, identificar oportunidades de desarrollo y establecer prioridades de inversión.

La reunión de este lunes será una instancia clave para comenzar a definir la agenda económica y social de 2027, con especial atención en la infraestructura, la producción, el empleo y el fortalecimiento de los servicios públicos.

De esta manera, la gestión encabezada por Elías Suárez avanzará en la planificación de las políticas provinciales para el próximo año, con el desafío de sostener la actividad económica y promover nuevas oportunidades de crecimiento en todo el territorio santiagueño.