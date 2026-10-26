El Balón de Oro 2026 revolucionó las redes sociales: los mejores memes y las reacciones más divertidas

La ceremonia que reúne a las máximas estrellas del fútbol mundial también fue protagonista en las redes sociales. Las bromas sobre Messi, los candidatos al premio y las polémicas del ranking desataron una ola de memes.

Hoy 20:14

La entrega del Balón de Oro 2026 no solo concentró la atención del mundo del fútbol por los premios a los mejores jugadores de la temporada, sino que también se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Como ocurre cada año, los memes, las cargadas y las reacciones de los hinchas se robaron buena parte del protagonismo durante la ceremonia celebrada este lunes en Londres.

Desde las horas previas a la gala, los usuarios de X, Instagram y otras plataformas comenzaron a compartir imágenes y comentarios cargados de humor sobre los principales candidatos al galardón, las posiciones del ranking y las ausencias más llamativas.

Harry Kane, Mbappé y Lamine Yamal, en el centro de las bromas

Los principales candidatos al Balón de Oro también fueron blanco de las ocurrencias de los internautas. Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal protagonizaron numerosos memes mientras crecía la expectativa por conocer al mejor futbolista del año.

Uno de los episodios que más repercusión generó fue la publicación anticipada de artículos en la página oficial del premio que presentaban a los tres jugadores como ganadores. Aunque los contenidos fueron retirados y no confirmaban el resultado de la votación, las capturas circularon rápidamente y provocaron una catarata de comentarios.

Las bromas sobre las supuestas filtraciones, las comparaciones entre los candidatos y las discusiones entre hinchas del Barcelona, Real Madrid y Bayern Múnich se multiplicaron durante la jornada.