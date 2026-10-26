Balón de Oro 2026: en qué puesto quedó Lionel Messi tras la consagración de Harry Kane

El capitán de la Selección Argentina volvió a ubicarse entre los mejores futbolistas del mundo, aunque no pudo conquistar su noveno galardón. El delantero inglés del Bayern Múnich fue elegido como el mejor jugador del año.

Hoy 20:26

Lionel Messi terminó en el quinto puesto de la votación del Balón de Oro 2026, cuya ceremonia se celebró este lunes en el London Palladium de Londres. El astro argentino, que no estuvo presente en la gala, volvió a integrar el grupo de los mejores futbolistas del planeta, pero quedó lejos de conseguir su novena distinción individual.

El gran ganador de la noche fue Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y de la selección de Inglaterra, quien conquistó por primera vez el prestigioso premio que entrega la revista France Football.

En la clasificación final, Messi quedó por detrás del inglés, de Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri, quienes completaron los primeros cuatro lugares de una votación que reunió a las principales figuras del fútbol internacional.

Messi volvió a meterse entre los cinco mejores del mundo

A sus 39 años, el capitán argentino continúa demostrando su vigencia en la elite del fútbol mundial. Sus destacadas actuaciones con Inter Miami y su participación en el Mundial 2026 lo posicionaron nuevamente entre los candidatos al galardón.

Durante la Copa del Mundo, Messi tuvo una actuación sobresaliente, con ocho goles y cuatro asistencias en ocho partidos, y fue una de las grandes figuras de la Selección Argentina, que alcanzó la final del certamen.

Más allá de no haber conseguido el premio, el rosarino sigue siendo el máximo ganador histórico del Balón de Oro, con ocho conquistas, obtenidas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Por qué Lionel Messi no asistió a la ceremonia

Una de las particularidades de la gala fue la ausencia del futbolista argentino. Messi decidió no viajar a Londres debido a una intensa agenda de compromisos deportivos y personales que había incluido diferentes traslados durante los últimos días.

El capitán de la Albiceleste había estado en España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, luego viajó a Nueva York por sus compromisos con Inter Miami y posteriormente participó de actividades vinculadas a la Messi Cup en Estados Unidos.

Finalmente, optó por permanecer en Miami y no formar parte de la ceremonia que reunió a las principales figuras del fútbol mundial.

Así quedó el top 10 del Balón de Oro 2026

Harry Kane (Bayern Múnich). Kylian Mbappé (Real Madrid). Lamine Yamal (Barcelona). Rodri (Manchester City). Lionel Messi (Inter Miami). Khvicha Kvaratskhelia (PSG). Ousmane Dembélé (PSG). Erling Haaland (Manchester City). Michael Olise (Bayern Múnich). Fabián Ruiz (PSG).

De esta manera, Messi cerró una nueva participación entre los mejores jugadores del planeta, mientras que Harry Kane se quedó con el premio más importante de la noche y escribió su nombre en la historia del fútbol mundial.