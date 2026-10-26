El gobernador Elías Suárez hizo un balance de gestión y destacó las medidas para fortalecer el empleo, la educación y la producción

El primer mandatario provincial repasó los programas implementados durante 2026, destacó los créditos por más de $4.400 millones para el sector privado y anticipó nuevas medidas para acompañar a los productores y generar oportunidades laborales en Santiago del Estero.

Hoy 20:45

En el marco de la reunión del Consejo Económico y Social, el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, realizó un balance de las principales políticas impulsadas durante 2026 y destacó los avances alcanzados en materia de capacitación laboral, financiamiento productivo, educación y desarrollo territorial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su exposición, el mandatario puso especial énfasis en las herramientas implementadas para generar oportunidades de empleo, acompañar a los jóvenes y fortalecer a los productores del interior, al considerar que estas iniciativas constituyen una base fundamental para las políticas que se profundizarán durante 2027.

Entre los resultados destacados se encuentran más de 6.200 jóvenes incorporados a programas de capacitación, créditos aprobados por $4.452 millones para el sector privado y la puesta en funcionamiento de 12 Agencias de Desarrollo Territorial.

Más de 6.200 jóvenes acceden a capacitaciones laborales

Uno de los principales programas destacados por el gobernador fue “Santiago Crece con Vos”, una iniciativa destinada a brindar herramientas de formación a jóvenes santiagueños y mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

Actualmente, el programa alcanza a más de 6.200 participantes distribuidos en 28 localidades de la provincia, mediante una oferta de 61 cursos vinculados con la tecnología, la industria y los oficios.

Las capacitaciones cuentan con el aval de universidades e institutos de formación, lo que permite articular la enseñanza con las necesidades de los distintos sectores económicos.

Además, la Provincia dispuso incentivos económicos para los estudiantes, con el objetivo de acompañar su trayectoria educativa y favorecer la continuidad de los cursos.

De cara al próximo año, la gestión provincial buscará sostener y profundizar este programa, con especial atención en aquellas disciplinas que presentan mayores oportunidades laborales.

Créditos por más de $4.400 millones para impulsar al sector privado

Otro de los puntos centrales del balance estuvo relacionado con el acceso al financiamiento para empresas, emprendedores y productores.

En ese sentido, Suárez destacó las gestiones realizadas ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que permitieron avanzar en la aprobación de líneas crediticias destinadas a fortalecer las actividades económicas de Santiago del Estero.

De acuerdo con las cifras presentadas por el mandatario, ya fueron aprobados créditos por un total de $4.452 millones, orientados al desarrollo del sector privado.

El objetivo de estas herramientas es facilitar inversiones, acompañar emprendimientos y mejorar las condiciones de crecimiento de las actividades productivas.

El Gobierno provincial anticipó que continuará trabajando con el CFI para ampliar las oportunidades de financiamiento y promover nuevos proyectos que contribuyan a la generación de empleo.

Ampliarán las agencias para asistir a más de 9.000 productores

En materia de desarrollo territorial, el gobernador resaltó la puesta en funcionamiento de 12 Agencias de Desarrollo Territorial, distribuidas en localidades del interior santiagueño.

Estos espacios fueron creados para acercar herramientas de asesoramiento, acompañamiento y asistencia a los productores, especialmente a quienes desarrollan sus actividades lejos de los principales centros urbanos.

Suárez anunció que se incorporarán siete nuevas agencias, hasta alcanzar un total de 19 dependencias, con el objetivo de extender la cobertura provincial.

Según las proyecciones oficiales, esta ampliación permitirá brindar asistencia a más de 9.000 productores familiares, fortaleciendo la actividad agropecuaria y las economías regionales.

La propuesta también contempla continuar articulando acciones con sociedades rurales y organizaciones vinculadas con la producción para atender las necesidades específicas de cada región.

Avances en educación y concursos para 337 cargos directivos

Durante su balance, Suárez también hizo referencia a las medidas implementadas en el sistema educativo provincial.

Entre ellas, destacó las disposiciones administrativas relacionadas con la opción de cargos docentes y la realización de concursos para la designación de 337 cargos directivos.

Estas acciones forman parte del proceso de organización y fortalecimiento institucional del sistema educativo, con el propósito de mejorar su funcionamiento y generar oportunidades de desarrollo profesional para los docentes.

Asimismo, el mandatario ratificó que la educación y la formación de los jóvenes continuarán ocupando un lugar prioritario dentro de la agenda provincial.

Acuerdos con colegios profesionales para fortalecer la gestión

Otro de los aspectos destacados fue la articulación entre el Gobierno provincial y diferentes entidades profesionales mediante la firma de convenios de cooperación y asesoramiento.

Los acuerdos involucran a instituciones vinculadas con la ingeniería, la agronomía, la arquitectura, la salud y las ciencias sociales, entre otras áreas.

Entre las entidades mencionadas se encuentran los colegios de Veterinarios, Ingenieros Agrónomos, Psicólogos, Psicopedagogos, Fonoaudiólogos y profesionales de Trabajo Social, además de organismos relacionados con la ingeniería, la medicina y las ciencias forestales.

El propósito de estos convenios es incorporar conocimientos técnicos y profesionales en la planificación y ejecución de políticas públicas, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones de la sociedad civil.

El desafío de transformar la producción en empleo

De cara a 2027, el gobernador planteó que uno de los principales objetivos será aprovechar el potencial productivo de Santiago del Estero mediante políticas que permitan agregar valor a las materias primas y promover nuevas inversiones.

En este sentido, destacó la necesidad de modernizar la Ley de Promoción Industrial, con incentivos destinados a fomentar la industrialización de la producción agropecuaria, la incorporación de energías renovables y el desarrollo de actividades tecnológicas.

La iniciativa buscará mejorar las condiciones para la radicación de empresas y promover emprendimientos capaces de generar puestos de trabajo genuinos.

El mandatario sostuvo que las inversiones deberán estar acompañadas por una administración responsable de los recursos públicos, priorizando el equilibrio presupuestario y las políticas que tengan un impacto directo en la economía provincial.

De esta manera, Suárez destacó que las acciones desarrolladas durante 2026 constituyen el punto de partida para profundizar las políticas de capacitación, financiamiento y acompañamiento productivo durante 2027, con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo para los santiagueños.