Caminaba con bolsas por la calle, lo interceptaron y recuperaron objetos robados

El procedimiento se inició tras una alerta vecinal en Fernández. El propietario reconoció los elementos, entre ellos una licuadora, un parlante y distintos utensilios de cocina.

Hoy 20:27

Un hombre de 36 años fue aprehendido en la ciudad de Fernández, luego de ser interceptado con varios objetos que habrían sido sustraídos de una vivienda del barrio Norte, que se encontraba temporalmente deshabitada.

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El procedimiento se inició este lunes, después de las 15, cuando efectivos policiales acudieron a un llamado por presuntos disturbios en el barrio Independiente. Aunque no constataron incidentes en el lugar indicado, vecinos alertaron sobre la presencia de un hombre que caminaba con varias bolsas. Con los datos aportados, los uniformados lo interceptaron sobre la avenida 9 de Julio. Fue identificado como Oscar Enrique Ledesma, domiciliado en el barrio Tuscal. Ante la presencia de una testigo, revisaron las bolsas y encontraron un espejo, platos, bandejas, una tabla para cocinar, un parlante y una licuadora.

Minutos después, transeúntes indicaron que el sospechoso había sido visto ingresando a un inmueble ubicado en la intersección de las calles Libertad y Jesús Fernández. Los efectivos lograron localizar al propietario, de apellido Caldera, de 26 años, quien reconoció los elementos secuestrados como propios y confirmó que la vivienda permanecía deshabitada temporalmente.

Finalmente, el personal de la Comisaría 35 trasladó al hombre al Hospital Zonal para su revisión médica y posteriormente lo alojó en la dependencia policial. El aprehendido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.