Robó jaulas con pájaros, intentó escapar y terminó reducido por un vecino

El hecho ocurrió en el barrio Santa Rita de Añatuya. Otro vecino aseguró haber comprado una de las aves sustraídas y se presentó para devolverla a su legítimo dueño.

Hoy 20:06

Un joven de 21 años fue reducido por un vecino en la ciudad de Añatuya, luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba sustraer varias jaulas con pájaros de una vivienda del barrio Santa Rita. El sospechoso fue retenido hasta la llegada de las autoridades y se recuperaron parte de los elementos sustraídos.

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El procedimiento se registró este lunes, alrededor de las 15.45, en la intersección de avenida Belgrano y Senador Villar. Según el relato de Nelson Enríquez Contreras, de 36 años, logró interceptar y retener a Héctor Nicolás Maldonado, de 21, luego de que este fuera descubierto por la familia del propietario de las aves. Al verse descubierto, el joven habría arrojado las jaulas al suelo e intentado escapar a pie.

En medio de la situación, se presentó otro vecino, identificado como Nelson Sánchez, quien manifestó que Maldonado le había vendido recientemente un tordo chaqueño que formaba parte de los animales sustraídos. El hombre expresó su intención de devolverlo a su legítimo dueño. Por su parte, Enríquez Contreras, de 71 años, confirmó que al regresar a su domicilio advirtió el faltante de las aves y alcanzó a observar al sospechoso mientras huía con las jaulas.

Finalmente, efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 13 intervinieron en el lugar e invitaron al damnificado a radicar la denuncia penal en la Comisaría 41. La fiscal de turno, Dra. Cecilia Rimini, dispuso que el joven permaneciera demorado preventivamente hasta horas de la noche. Antes, fue trasladado al nosocomio local, donde la médica de guardia, Dra. Fiorella Gómez, constató que no presentaba lesiones visibles.