Marangoni analizó la victoria de Lula y advirtió que Javier Milei queda aislado en la región

El politólogo y analista internacional analizó en Radio Panorama la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, el impacto político de su cuarto mandato y el posicionamiento de Javier Milei frente al nuevo escenario regional.

Hoy 19:55

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil representa un acontecimiento de relevancia para América Latina, tanto por el peso económico del país como por las consecuencias políticas que puede tener en la región. Así lo sostuvo el politólogo y analista internacional Gustavo Marangoni, quien examinó los resultados del balotaje y las repercusiones para los gobiernos latinoamericanos.

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Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, lo que le permitió conseguir un cuarto mandato presidencial. Para Marangoni, el resultado constituye una excepción dentro de una tendencia electoral regional en la que las oposiciones vienen imponiéndose sobre los oficialismos.

“De las 25 elecciones que hubo en América Latina, en 18 o 19 perdieron los oficialismos. Todavía la estadística sigue siendo favorable a que ganen las oposiciones”, explicó el analista.

Sin embargo, remarcó que el caso brasileño tiene una importancia particular por tratarse de la economía más poderosa de América Latina y una de las diez economías capitalistas más importantes del mundo. Además, destacó el carácter histórico de la elección de Lula para un cuarto mandato, un hecho sin precedentes entre los presidentes brasileños.

La aceptación de los resultados y las reglas de la democracia

Otro de los aspectos que abordó Marangoni fue la reacción de los dirigentes internacionales ante la victoria del mandatario brasileño. Según planteó, el reconocimiento de los resultados por parte de dirigentes de distintas orientaciones ideológicas demuestra la importancia de respetar las reglas de la democracia, incluso cuando el ganador pertenece a un espacio político contrario.

En ese sentido, cuestionó las acusaciones de fraude electoral que surgieron después de la votación y sostuvo que deben estar respaldadas por pruebas concretas.

“Uno de los requisitos de la democracia es que el que pierde saluda y va aceptando el resultado”, señaló.

El politólogo consideró que desconocer una elección sin presentar evidencias que respalden las denuncias afecta la calidad democrática. Para ilustrar su argumento, mencionó los cuestionamientos que realizaron sectores vinculados a Donald Trump, al expresidente brasileño Jair Bolsonaro y a su hijo Flávio Bolsonaro, tras sus respectivas derrotas electorales.

En relación con la controversia por la extensión del horario de votación en Brasil, Marangoni sostuvo que la cantidad de personas que sufragaron durante ese período no tenía un peso suficiente para modificar el resultado. Según el cálculo que expuso, fueron alrededor de 40.000 electores, frente a una diferencia de más de cuatro millones de votos entre Lula y Flávio Bolsonaro.

El lugar de Javier Milei en el escenario regional

La posición del presidente argentino Javier Milei frente al resultado brasileño también formó parte del análisis. Marangoni señaló que, si dirigentes de la región identificados con posiciones conservadoras aceptan los resultados electorales, el mandatario argentino puede quedar relativamente aislado en su postura frente a la victoria de Lula.

“Si Keiko Fujimori, De la Espriella, Kast y otros presidentes de la región que se identifican con las políticas de Estados Unidos aceptaron el resultado, queda medio aislado Javier Milei”, sostuvo.

No obstante, aclaró que esa situación no significa necesariamente que Trump vaya a perder influencia sobre Milei, ni que su relación con el presidente estadounidense le garantice un liderazgo regional.

Para el analista, el vínculo entre ambos mandatarios tiene también un componente económico. En particular, consideró que el Gobierno argentino necesita mantener el respaldo de Washington ante eventuales dificultades financieras y cambiarias.

En ese marco, advirtió que una relación estrecha con Estados Unidos no implica que los demás gobiernos latinoamericanos vayan a seguir automáticamente las posiciones de la administración de Trump. Brasil, además, constituye uno de los principales socios comerciales de la Argentina, por lo que las relaciones bilaterales tienen una importancia que trasciende las diferencias ideológicas.

Los alcances de la reelección de Lula, las reglas de la democracia y el posicionamiento de Javier Milei ante el nuevo escenario regional fueron algunos de los temas que Gustavo Marangoni analizó durante su charla con Radio Panorama, en la que examinó las consecuencias políticas de los comicios brasileños para la Argentina y el resto de América Latina.