Detuvieron a “Iván”, el sospechoso de los femicidios de Córdoba y Retiro: las similitudes entre ambos crímenes

Renato Iván Tabella fue arrestado en un hotel del barrio porteño de San Nicolás. Era buscado por el crimen de Daniela Villalba y es investigado por el asesinato de Tatiana Fernández, dos casos que presentan llamativas coincidencias.

Hoy 19:10

El hombre, de 28 años, fue detenido durante la madrugada de este lunes en un hotel del barrio porteño de San Nicolás, luego de una investigación que permitió vincularlo con el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en Córdoba, y avanzar sobre su posible participación en el crimen de Tatiana Fernández, asesinada en el barrio de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires.

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El sospechoso fue localizado por efectivos de la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad, que intervinieron tras recibir una orden de captura emitida en Córdoba. La investigación, encabezada en esa provincia por el fiscal Pablo Camacho, permitió reconstruir parte de sus movimientos mediante el análisis de cámaras de seguridad y el rastreo de teléfonos celulares.

Los crímenes de Daniela Villalba y Tatiana Fernández

El caso de Daniela Villalba, de 29 años y madre de un niño de 11, comenzó a investigarse después de que fuera encontrada asesinada en su departamento de Boulevard Las Heras al 200, en Córdoba. La mujer había mantenido un encuentro con un hombre antes de su muerte.

Los investigadores determinaron que el crimen fue cometido con extrema violencia. Según las primeras reconstrucciones, el agresor habría limpiado la sangre, colocado el cuerpo sobre la cama y lo cubierto con sábanas antes de cerrar la puerta con llave y abandonar el lugar.

El sospechoso habría descartado una valija en la vía pública. Al día siguiente, los recolectores de residuos advirtieron la presencia de sangre cuando el objeto fue compactado junto con la basura. El seguimiento de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte del recorrido posterior.

Por su parte, Tatiana Fernández, de 27 años, fue encontrada sin vida durante la mañana del domingo en un departamento de la calle Libertad al 1200, en el límite entre Retiro y Recoleta. Una amiga fue quien alertó sobre la situación, preocupada porque la joven no respondía sus llamados después de haber mantenido un encuentro con un hombre al que identificó como “Iván”.

La víctima fue hallada sobre la cama, boca arriba y cubierta con una sábana. En el departamento no se observaban signos de desorden y faltaba su teléfono celular, características que llamaron la atención de los investigadores por las similitudes con el caso ocurrido en Córdoba.

Cómo llegaron al sospechoso

La investigación por el crimen de Daniela Villalba permitió reconstruir los movimientos de Tabella después del homicidio. A través del análisis de cámaras y del impacto de antenas de telefonía celular, los investigadores establecieron que el hombre se había dirigido a la terminal de Córdoba, donde habría sacado dos pasajes, uno de ellos con destino a la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando la Policía de Córdoba se comunicó con sus pares porteños para coordinar la detención, los investigadores advirtieron las semejanzas con el asesinato de Tatiana Fernández. El análisis de los registros de telefonía permitió ubicar al sospechoso en el departamento donde fue encontrada la joven.

Finalmente, los agentes establecieron que se había alojado en un hotel de la calle Perón al 1500, en el barrio de San Nicolás. Allí fue detenido y, durante el procedimiento, se secuestraron dos teléfonos celulares, un cargador de iPhone, dinero en efectivo, tarjetas con chips telefónicos, documentación personal y varias prendas de vestir.

Cómo seguirá la causa

Tabella será trasladado a Córdoba, donde está previsto que sea imputado por el femicidio de Daniela Villalba y sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas. En paralelo, la Justicia porteña avanza con las medidas necesarias para determinar su posible responsabilidad en el asesinato de Tatiana Fernández.

Si se confirma su participación en ambos hechos, deberá responder en los procesos judiciales correspondientes. Por el momento, la investigación continúa para establecer las circunstancias de los dos crímenes y reunir las pruebas necesarias.

Las principales similitudes entre ambos crímenes

Los investigadores identificaron varias coincidencias entre los casos de Daniela Villalba y Tatiana Fernández:

Las víctimas: ambas mujeres se desempeñaban como trabajadoras sexuales y tenían 29 y 27 años, respectivamente.

ambas mujeres se desempeñaban como trabajadoras sexuales y tenían 29 y 27 años, respectivamente. El contacto previo: las dos habían mantenido encuentros con hombres antes de ser encontradas muertas.

las dos habían mantenido encuentros con hombres antes de ser encontradas muertas. La identificación del sospechoso: en ambos casos aparece el nombre “Iván”.

en ambos casos aparece el nombre “Iván”. La posición de los cuerpos: ambas fueron encontradas acostadas boca arriba sobre sus camas y cubiertas con sábanas.

ambas fueron encontradas acostadas boca arriba sobre sus camas y cubiertas con sábanas. El estado de los departamentos: no se observaron signos de desorden en ninguno de los dos lugares. En el caso de Córdoba, además, se investiga la limpieza de la escena.

no se observaron signos de desorden en ninguno de los dos lugares. En el caso de Córdoba, además, se investiga la limpieza de la escena. Las puertas: ambos departamentos estaban cerrados con llave.

ambos departamentos estaban cerrados con llave. Los teléfonos celulares: los dispositivos de las dos víctimas faltaban en las escenas de los crímenes.

Una de las diferencias señaladas en la investigación es que Daniela Villalba presentaba una herida mortal en el cuello, mientras que, en el caso de Tatiana Fernández, inicialmente no se observaron lesiones visibles.

Las coincidencias forman parte de las líneas de investigación que buscan esclarecer ambos asesinatos y determinar si el detenido tuvo responsabilidad en los dos hechos.