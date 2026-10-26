La inesperada declaración de Lamine Yamal tras ser elegido como el mejor jugador joven del planeta

El delantero del Barcelona ganó por tercer año consecutivo el premio. Sin embargo, durante la ceremonia realizada en Londres, aseguró que le hubiera gustado que el reconocimiento quedara en manos de su compañero.

Hoy 18:54

Lamine Yamal volvió a hacer historia en el fútbol mundial. El delantero del Barcelona fue elegido como el mejor jugador joven del planeta durante la gala del Balón de Oro 2026, celebrada este lunes en Londres, y consiguió el prestigioso Trofeo Kopa por tercera vez consecutiva.

Con apenas 19 años, el futbolista español se convirtió en el primer jugador en conquistar este reconocimiento en tres oportunidades, después de sus consagraciones en 2024 y 2025. Sin embargo, más allá del logro individual, sorprendió a todos con sus declaraciones al momento de recibir el galardón.

"Me hubiera gustado que aquí estuviera Cubarsí. Se lo merece también. Ojalá se lo hubiera llevado él", expresó Yamal sobre su compañero del Barcelona y de la selección española, quien también estaba nominado al premio.

El gesto de Lamine Yamal que sorprendió en la ceremonia

El joven atacante recibió el trofeo de manos del exfutbolista ucraniano Andriy Shevchenko, ganador del Balón de Oro en 2004, y aprovechó su discurso para agradecer a quienes lo acompañaron durante su carrera.

"Es el tercer año que he ganado este premio y es un honor. Estoy muy agradecido a mi club y a la selección y tengo que seguir trabajando para ganar más premios como este", manifestó ante los presentes.

Uno de los momentos más llamativos de la ceremonia llegó cuando Thierry Henry, uno de los conductores del evento, le preguntó si ese era el premio que realmente esperaba ganar, en referencia al Balón de Oro que distingue al mejor futbolista del mundo.

Con una sonrisa, Yamal respondió: "Yo quiero todos, pero este quería que fuera para Cubarsí", provocando risas y aplausos entre los asistentes.

Un premio histórico para el futbolista del Barcelona

El Trofeo Kopa reconoce al mejor futbolista menor de 21 años y se entrega en el marco de la ceremonia organizada por France Football. Desde su creación en 2018, ningún jugador había conseguido ganarlo más de una vez hasta la aparición de Lamine Yamal.

El extremo español se impuso ante otros jóvenes talentos del fútbol internacional, entre ellos su compañero Pau Cubarsí, quien también fue protagonista de una destacada temporada con el Barcelona y la selección española.

Además, con esta nueva consagración, el conjunto catalán alcanzó cinco premios Kopa en su historia, teniendo en cuenta los obtenidos anteriormente por Pedri en 2021 y Gavi en 2022.

Lamine Yamal, una de las grandes figuras del fútbol mundial

La temporada 2025-2026 fue especialmente importante para el joven atacante, que se consolidó como una de las principales figuras del Barcelona y tuvo un papel destacado en la selección española que conquistó el Mundial 2026.

Su rendimiento, capacidad para desequilibrar y protagonismo en los partidos decisivos lo posicionaron nuevamente entre los principales candidatos a los reconocimientos individuales más importantes del fútbol internacional.

Con tres premios consecutivos al mejor jugador joven del mundo, Lamine Yamal continúa escribiendo su propia historia y confirma su lugar entre los grandes protagonistas de una nueva generación de futbolistas.