De la remontada histórica al freno a la derecha: así reflejaron los principales medios del mundo la victoria de Lula

La prensa internacional destacó la reelección del presidente brasileño, aunque puso el foco en distintos aspectos: el revés para el bolsonarismo y Donald Trump, la controversia por la jornada electoral y los desafíos que enfrentará Lula durante su cuarto mandato.

Hoy 18:53

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil tuvo repercusión en los principales medios internacionales. Tras quedar por detrás de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, el mandatario consiguió revertir el resultado y obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de su rival, en una remontada inédita en la historia democrática del país.

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El resultado fue interpretado como un acontecimiento de alcance regional, aunque las publicaciones coincidieron en algunos puntos y se diferenciaron en otros. Mientras varias destacaron la derrota de la derecha y el impacto sobre el escenario político latinoamericano, otras pusieron el acento en las tensiones institucionales, la polarización brasileña y los problemas que deberá afrontar el presidente.

De Estados Unidos a Europa: los titulares que marcaron la agenda

The New York Times: Brasil reeligió a Lula y rechazó al hijo de su antecesor

El diario estadounidense puso el foco en la derrota de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y en lo que representa el resultado para la política brasileña. En su análisis, también destacó que Lula consiguió sumar más de diez millones de votos entre las dos vueltas, en una elección que supuso un revés para el avance de la derecha en la región.

The Washington Post: un freno al giro de América Latina hacia la derecha

El periódico estadounidense tituló su cobertura “Lula gana la reelección en Brasil y desafía el giro a la derecha de América Latina”. Su análisis presentó la victoria como un resultado de relevancia regional, ya que Brasil evitó sumarse a la tendencia de triunfos conservadores registrada en otros países y dejó fuera del poder a un candidato que había prometido acercarse a la iniciativa de seguridad impulsada por Donald Trump.

The Wall Street Journal: una sorpresa electoral que prolonga una extensa carrera política

El medio especializado en información económica tituló “Lula gana un cuarto mandato en Brasil en una sorpresa electoral”. Su cobertura destacó la inesperada remontada del dirigente de 80 años y la extensión de su trayectoria política, aunque también puso atención en las circunstancias de la votación y en las dificultades vinculadas al transporte público que marcaron la jornada.

The Guardian: un cuarto mandato histórico frente a la ultraderecha

Desde el Reino Unido, el diario destacó que Lula logró un cuarto mandato presidencial no consecutivo al derrotar al senador Flávio Bolsonaro, referente de la derecha radical brasileña. La publicación puso el acento en el carácter histórico de la remontada, la movilización de los votantes y la continuidad de la agenda del mandatario en materia de democracia y protección ambiental. También advirtió sobre la negativa de su rival a reconocer la derrota.

El País: una remontada histórica y una victoria de la izquierda frente a los Bolsonaro

El diario español tituló “Lula logra una remontada histórica en Brasil y da la victoria a la izquierda frente al avance ultra de los Bolsonaro”. Su cobertura interpretó el resultado como una victoria del progresismo frente al avance de la extrema derecha y destacó que el presidente brasileño se consolida como una figura de resistencia ante Trump. Al mismo tiempo, advirtió sobre los enormes desafíos que tendrá para gobernar un país profundamente dividido.

Las otras miradas: la controversia electoral y los desafíos de Lula

El Mundo: Lula logra una victoria inédita en las elecciones de Brasil y derrota al bolsonarismo

El periódico español destacó la magnitud del resultado con el titular “Lula logra una victoria inédita en las elecciones de Brasil y derrota al bolsonarismo”. En la bajada, puso el foco en la polémica por la decisión judicial de extender la jornada electoral, al señalar: “La decisión de la justicia de alargar la jornada electoral desata la polémica”.

Le Monde: la victoria de Lula derrota a la ultraderecha en Brasil

El diario francés publicó un editorial titulado “Con la victoria de Lula, la extrema derecha es derrotada en Brasil”. En el texto, sostuvo que el triunfo del mandatario frenó el avance de la derecha en América Latina y señaló que la posibilidad de una victoria de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, actuó como un factor que movilizó el voto en contra. Sin embargo, advirtió que Lula enfrentará un desafío complejo para reducir la desigualdad y defender las instituciones brasileñas, debido a la presencia de partidos de derecha y extrema derecha en el Congreso.

Al Jazeera: una victoria que generó reacciones enfrentadas en todo el mundo

La cadena con sede en Qatar se concentró en las repercusiones internacionales del resultado. Su cobertura recogió las felicitaciones de dirigentes progresistas, como la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, pero también las críticas de Donald Trump Jr., quien cuestionó la extensión del horario de votación. El medio destacó, además, que Flávio Bolsonaro anunció que buscaría la anulación de los comicios.

The Times of Israel: el perfil de Lula y sus diferencias con el Gobierno israelí

El medio israelí eligió un enfoque centrado en la política exterior y tituló “En una sorpresa, el presidente brasileño crítico de Israel derrota a Flávio Bolsonaro en el balotaje”. Su cobertura hizo hincapié en las críticas de Lula al Gobierno israelí por la guerra en Gaza y contrastó esa postura con la afinidad de Bolsonaro con Israel. También abordó las controversias posteriores a la votación.

Clarín: sorpresa electoral y remontada histórica

En Argentina, el diario Clarín puso el foco en el carácter inesperado del desenlace y en la forma en que la prensa internacional reflejó la victoria. En su cobertura sobre las repercusiones, destacó expresiones como “sorpresa electoral” y “remontada histórica”, en referencia a la capacidad de Lula de revertir el resultado de la primera vuelta y superar a su rival por más de tres puntos porcentuales.

La Nación: Lula será presidente por cuarta vez tras lograr una remontada inédita sobre Bolsonaro

El diario argentino tituló “Lula será presidente por cuarta vez tras lograr una remontada inédita sobre Bolsonaro, que advirtió que pedirá la anulación”. En la bajada, destacó que Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro, quien aparecía como favorito en los sondeos, y señaló que la decisión de un juez de la Corte de extender el horario de votación generó cuestionamientos.

Una victoria con impacto más allá de Brasil

La recorrida por los medios internacionales muestra que el triunfo de Lula tuvo una dimensión que excedió las fronteras brasileñas. Para una parte de la prensa, representó un freno al avance de la derecha latinoamericana y un revés para los sectores alineados con Trump; para otras publicaciones, la atención estuvo puesta en las tensiones institucionales, la política exterior y la fragilidad de un resultado que deja al país profundamente dividido.

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En ese escenario, la victoria del dirigente del Partido de los Trabajadores abre una nueva etapa política para Brasil. El presidente deberá sostener los apoyos que le permitieron remontar la elección y, al mismo tiempo, enfrentar a una oposición que conserva una base electoral considerable y una fuerte presencia en el Congreso.