Escándalo en San Lorenzo: Marcelo Moretti le inició un juicio al club y reclama una importante deuda

El expresidente del Ciclón presentó una demanda judicial para recuperar dinero correspondiente a un préstamo realizado durante su gestión. Desde su entorno aseguran que, si consigue cobrarlo, lo donará para obras en las divisiones inferiores.

Hoy 18:10

San Lorenzo sumó un nuevo capítulo a su complicada situación institucional. Marcelo Moretti, expresidente del club, inició un juicio ejecutivo contra la institución para reclamar el pago de 270 mil dólares, correspondientes a una deuda vinculada a un préstamo que habría realizado durante su gestión.

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La presentación judicial busca recuperar el dinero mediante un procedimiento ejecutivo, una vía legal que permite exigir el cumplimiento de una obligación respaldada por documentación. A diferencia de un juicio ordinario, este mecanismo apunta a acelerar el cobro de una deuda.

El monto reclamado asciende a 270 mil dólares, incluyendo intereses y costos del proceso. Sin embargo, un detalle particular llamó la atención: según trascendió desde el entorno de Moretti, el exdirigente tendría la intención de donar nuevamente ese dinero a San Lorenzo para financiar obras destinadas a las divisiones inferiores.

Por el momento, esa posibilidad es únicamente una promesa y dependerá de que el reclamo judicial prospere y se concrete el cobro.

Preocupación en San Lorenzo por posibles nuevas demandas

De acuerdo con la información publicada por TyC Sports, San Lorenzo todavía no había recibido la notificación oficial de la demanda, aunque se esperaba que el trámite se concretara en las próximas horas.

Además, dentro de la institución existe preocupación porque este reclamo podría ser el primero de varios vinculados a préstamos realizados durante la administración de Moretti.

La situación vuelve a poner al expresidente en el centro de la escena, después de una gestión atravesada por fuertes controversias institucionales, entre ellas las irregularidades denunciadas alrededor de la incorporación de Matías Reali y la difusión de un video relacionado con la recepción de 25 mil dólares de la madre de un futbolista juvenil.

Mientras San Lorenzo intenta ordenar su presente institucional y deportivo, el nuevo conflicto judicial suma incertidumbre sobre las obligaciones económicas que deberá afrontar el club.