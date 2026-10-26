José Manubens respaldó el plan estratégico de Elías Suárez y destacó el potencial productivo de Santiago del Estero

El presidente de la Sociedad Rural de Quimilí valoró los anuncios del gobernador durante el plenario del Consejo Económico y Social. Destacó las inversiones en infraestructura y aseguró que la ganadería puede convertirse en una importante fuente de empleo.

Hoy 23:51

En el marco del plenario del Consejo Económico y Social, encabezado por el gobernador Elías Suárez, el presidente de la Sociedad Rural de Quimilí, José Manubens, destacó el funcionamiento del espacio de diálogo.

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Al iniciar su mensaje celebró la puesta en marcha del Consejo y valoró que haya sido un año de trabajo que sirvió como insumo para el diagnóstico y la planificación.

Posteriormente, manifestó la importancia de que el Gobernador anuncie en este primer año de su gestión un programa estratégico de desarrollo muy ambicioso y fundamental para la provincia.

A continuación, y en su rol como representante de la producción agropecuaria, destacó que el mandatario haya resaltado la posición y el lugar que ocupa Santiago del Estero en el contexto nacional. En esa línea, remarcó que son justamente por las oportunidades que la provincia tiene para seguir creciendo.

Asimismo, hizo especial hincapié en el potencial de la ganadería. Sobre ese punto, afirmó que "hoy la producción ganadera va a aportar mucha más mano de obra que otras producciones" y aseguró que todas las actividades fueron tenidas en cuenta y se trabajará sobre lo presentado hacia adelante.

Finalmente, se refirió al plan de obras anunciado. En ese marco, destacó el trabajo realizado por el Consejo de Ingenieros, cuyos avances ya comenzaron a verse en días pasados y que hoy fueron presentados oficialmente. En ese sentido, consideró que tendrá una gran impronta en infraestructura y redundará en trabajo, reactivación, integración y paz social. "El trabajo es paz social y es el camino de desarrollo de la provincia", concluyó.