Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos y afirman que el gobierno de Trump participó en su huida de Brasil

El senador brasileño aterrizó este martes junto a su familia, según confirmaron aliados citados por medios de ese país. En paralelo, un funcionario del Departamento de Estado anunció que Estados Unidos otorgará visas a Flávio Bolsonaro y sus familiares.

Hoy 19:25

Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos este martes, dos días después de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Su arribo fue confirmado por aliados del senador a medios brasileños, entre ellos SBT News y UOL, mientras que LA NACION informó que funcionarios estadounidenses confirmaron su llegada a CNN.

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Según las versiones difundidas, el dirigente del Partido Liberal (PL) habría viajado acompañado por su esposa y sus dos hijas. La noticia se conoció luego de varias horas de incertidumbre sobre su paradero, después de que se informara que había abandonado Brasil rumbo a territorio norteamericano.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la salida se habría organizado bajo un fuerte hermetismo y con el conocimiento de un grupo reducido de allegados. Sin embargo, todavía no se conocen con precisión todos los detalles del recorrido realizado ni las circunstancias en las que dejó el país.

Las versiones sobre la participación del gobierno de Trump

El diario brasileño Folha de S. Paulo informó, a partir de fuentes cercanas a la familia Bolsonaro, que la administración de Donald Trump estaba al tanto de la salida del senador y habría participado activamente en el plan para sacarlo de Brasil.

La información se sumó a las versiones que circularon previamente sobre una posible asistencia del Gobierno estadounidense. No obstante, hasta el momento no se difundieron pruebas públicas que permitan confirmar que funcionarios de Washington hayan organizado directamente la salida.

También surgieron distintas hipótesis sobre el recorrido utilizado. Algunos reportes señalaron que Bolsonaro podría haber pasado por Argentina antes de continuar hacia Estados Unidos. Otros medios brasileños indicaron que habría partido desde una localidad argentina distinta de Puerto Iguazú. Por ahora, no existe una reconstrucción concluyente de su trayecto.

Estados Unidos otorgará visas a Bolsonaro y su familia

En medio de la repercusión internacional del caso, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el Gobierno de Trump emitirá visas para Flávio Bolsonaro y sus familiares, con el objetivo de permitirles ingresar al país.

La información fue difundida por la agencia Bloomberg y reproducida por medios brasileños como Exame y GZH. La autoridad no precisó qué tipo de visas recibirán ni cuánto tiempo podrán permanecer en territorio estadounidense.

Al mismo tiempo, personas cercanas al entorno de Bolsonaro sostuvieron que el senador podría recibir asilo político. Sin embargo, esa posibilidad no fue confirmada oficialmente por el Departamento de Estado. La emisión de visas y la concesión de asilo son procedimientos diferentes y no deben confundirse.

La salida se produjo pese a una prohibición judicial

El viaje se concretó después de que el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes ordenara que Bolsonaro entregara sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país.

El senador tenía plazo hasta las 11 de este martes para presentar los documentos ante la Policía Federal, pero no cumplió con la disposición. Ante esa situación, las autoridades cancelaron su pasaporte brasileño y activaron medidas de alerta en las fronteras, según informó Folha de S. Paulo.

De acuerdo con las publicaciones brasileñas, Bolsonaro cuenta con ciudadanía italiana, un dato relevante para reconstruir cómo habría podido desplazarse internacionalmente pese a la cancelación de su documento brasileño.

Antes de conocerse su salida, el senador había asegurado públicamente que no tenía intención de abandonar Brasil y que permanecería en el país para organizar la oposición al Gobierno de Lula.

Las investigaciones que involucran al senador

La situación judicial de Bolsonaro incluye investigaciones por presuntas irregularidades financieras. Una de ellas indaga posibles maniobras de lavado de dinero vinculadas con el abogado Willer Tomaz, cercano al senador, y operaciones relacionadas con plataformas de apuestas y movimientos financieros bajo sospecha.

Otra investigación examina el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, con fondos que habrían sido aportados por el exbanquero Daniel Vorcaro, vinculado al Banco Master.

Las causas continúan bajo investigación y las sospechas no constituyen una condena. Flávio Bolsonaro negó haber cometido irregularidades.

Con su llegada a Estados Unidos confirmada por aliados y reportes periodísticos, el caso abrió nuevos interrogantes sobre el cumplimiento de las medidas judiciales brasileñas, el recorrido utilizado para salir del país y el alcance de la asistencia que podría recibir de la administración de Trump.