La UOCRA destacó los anuncios del gobernador Elías Suárez y celebró la recuperación de miles de puestos de trabajo en Santiago del Estero

La conducción sindical valoró el Plan Estratégico 2027–2028, que prevé impulsar la producción, reactivar la obra pública y recuperar entre 4.500 y 5.000 empleos directos en la provincia.

Hoy 19:44

Tras el plenario del Consejo Económico y Social encabezado este lunes por el gobernador Elías Suárez, la Seccional Santiago del Estero de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) destacó el anuncio del Plan Estratégico 2027–2028, orientado fundamentalmente a la producción y a la generación de empleo con un fuerte impulso al sector de la construcción.

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El secretario general, Hugo Padilla, junto a representantes de la UOCRA hicieron un reconocimiento al mandatario santiagueño por los alcances de este paquete de medidas que pone de manifiesto el intenso trabajo que realiza la actual gestión de gobierno para consolidar el desarrollo productivo y generar sustento para miles de familias en la provincia.

En este contexto, la dirigencia gremial remarcó el valor institucional de la Mesa del Diálogo Social, espacio articulado junto a la Confederación General del Trabajo (CGT) regional -encabezada por José Gómez y Gerardo Montenegro- y con la participación activa de los senadores Gerardo Zamora y José Emilio Neder.

“Reiteramos el agradecimiento a nuestro Gobierno de la provincia por estos anuncios. Son puestos de trabajo genuinos que devolverán la esperanza a miles de familias de trabajadores constructores”, expresaron desde la conducción sindical.

A su vez, resaltaron que el Plan Estratégico 2027–2028 generará una inyección inmediata en la economía local, impulsando la recuperación de entre 4.500 y 5.000 puestos de trabajo directos, además de dinamizar a sectores afines como el comercio y la cadena de suministros.

La reactivación contempla la construcción de 1.500 soluciones habitacionales anunciadas por el Ejecutivo provincial, junto con obras de infraestructura vial en rutas provinciales y desarrollos hídricos claves. Toda esta planificación se ejecutará íntegramente con recursos propios del tesoro provincial para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores constructores.

Asimismo, remarcaron el contraste entre el escenario actual a nivel nacional, donde la paralización de la obra pública provocó la pérdida de alrededor de 10.000 empleos en la provincia, y la decisión estratégica del Ejecutivo santiagueño de sostener la inversión pública con fondos locales, asegurando la paz social y la dignidad de las familias trabajadoras.